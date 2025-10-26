سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025

يستمر استقرار أشهر أعيرة الذهب مع اقتراب انتصاف تعاملات صباح اليوم الأحد 26-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

ثبات أشهر عيار

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهر ثباتا داخل محلات بيع وشراء الذهب في مصر من دون تغيير منذ مساء أمس السبت.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر حالة من الهدوء خلال تعاملات صباح اليوم وهي مستمرة منذ تعاملات مساء أمس على مستوى الأعيرة الذهبية بعد نزيف استمر على مدار الأسبوع الماضي أفقدت المعدن الأصفر ما يقارب من 500 جنيه من قيمته

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6285 جنيه للبيع و 6342 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5500 جنيه للبيع و 5550 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بينما وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4714 جنيه للشراء و 4757 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3666 جنيه للبيع و 4700 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44 ألف جنيه للبيع و 44.4 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4111 دولار للبيع و 41114 دولار للشراء

الذهب وشعبة المجوهرات

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد موجة من الصعود المتواصل استمرت لأسابيع متتالية، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار بعد الارتفاعات التاريخية الأخيرة.

وأوضح واصف، في تقرير شعبة المعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 3.57% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 5540 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ5745 جنيهًا عند بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 5905 جنيهات للجرام، وأقل مستوى عند 5465 جنيهًا.

التراجع جاء نتيجة عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود استمرت تسعة أسابيع متتالية، إذ سجلت الأونصة في بداية الأسبوع مستوى تاريخيًا عند 4381 دولارًا قبل أن تتراجع بقوة لتصل إلى مستوى الدعم عند 4000 دولار، ثم ترتد مجددًا لتغلق فوق 4100 دولار للأونصة، مع توقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت واصف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في تقليل حدة التذبذب في الأسعار المحلية، حيث يظل سعر الصرف مستقرًا في ظل أوضاع مالية ونقدية متوازنة واحتياطي قوي من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن التأثير الأكبر على الذهب المحلي يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للأونصة.

وتابع واصف أن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي بعد موجة الصعود التاريخي، متوقعًا أن تتجه الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى الاستقرار النسبي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في الأسواق العالمية قد تؤثر على حركة الذهب سواء صعودًا أو هبوطًا.