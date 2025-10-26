تغيرات واضحة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أستقرت أسعار الذهب، وسط تغيرات محدودة فى البورصة العالمية للذهب، لتظل الأونصة تتداول فوق 4 ألاف و100 دولار، وهو ما حد من حدوث تغيرات كبيرة في سعر المعدن النفيس.

جاء هذا الإستقرار، بالرغم من إتجاه الذهب عالميا لتسجيل أول خسارة أسبوعيا منذ 10 أسابيع، مدفوعا بقوة الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، بينما ظلت الأسعار المحلية ثابتة محدودية المعروض.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6331 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5550 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4757 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44400 جنيه.

وتترقب الأسواق قرارين مهمين نهاية الأسبوع الحالي، لهما تأثير مباشر على سعر الذهب.

من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك الفيدرالي في 29 أكتوبر المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة، مما سيعزز ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، يُنتظر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. ففي حال توصلا إلى اتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الذهب، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الاحد 26-10-2025، شهدت هدوء نسبي، على مستوى جميع الاعيرة .

شهدت أسعار الذهب أمس السبت، تذبذبا محدودا على المستوى المحلي في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 44400 جنيه بدون مصنعية اليوم الاحد بمستهل التعاملات.