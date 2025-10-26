قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
المستشار أحمد عبد الغني أمينا عاما للشيوخ..وحسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تغيرات واضحة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

أستقرت أسعار الذهب، وسط تغيرات محدودة فى البورصة العالمية للذهب، لتظل الأونصة تتداول فوق 4 ألاف و100 دولار، وهو ما حد من حدوث تغيرات كبيرة في سعر المعدن النفيس.

جاء هذا الإستقرار، بالرغم من إتجاه الذهب عالميا لتسجيل أول خسارة أسبوعيا منذ 10 أسابيع، مدفوعا بقوة الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، بينما ظلت الأسعار المحلية ثابتة محدودية المعروض.

أسعار الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6331 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5550 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4757 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44400 جنيه.

وتترقب الأسواق قرارين مهمين نهاية الأسبوع الحالي، لهما تأثير مباشر على سعر الذهب.

من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك الفيدرالي في 29 أكتوبر المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة، مما سيعزز ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، يُنتظر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. ففي حال توصلا إلى اتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الذهب، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الاحد 26-10-2025، شهدت هدوء نسبي، على مستوى جميع الاعيرة .

شهدت أسعار الذهب  أمس السبت، تذبذبا محدودا على المستوى المحلي في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 44400 جنيه بدون مصنعية اليوم الاحد بمستهل التعاملات.

أسعار الذهب الذهب البورصة العالمية الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد بكورنيش حي شرق شبين الكوم

في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير،

تعرّف على أماكن الشاشات العملاقة الناقلة لاحتفال افتتاح المتحف المصري بأحياء بورسعيد

فاعليات الندوة بمركز إعلام مطروح

التفكير النقدي وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إلاعلام بالتعاون وأزهر مطروح

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد