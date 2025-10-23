325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

تتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب

وقال الإعلامي محمد جوهر، خلال قناة صدى البلد، إن أسعار الذهب تشهد انخفاضات لليوم الثاني على التوالي، وأن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 325 جنيهًا للجرام، متأثر بسعر انخفاض الاونصة العالمية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث أوضحت أن الأسعار خلال أمس شهدت تراجعا مقارنة بالفترة الماضية، واليوم هناك انخفاضات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

سعر الذهب اليوم الخميس





ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4766 جنيها للجرام وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5535 جنيها أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6343 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 44400 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.

وقال رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

وأكد أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، مشيرًا إلى أن المتعاملين يترقبون اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.