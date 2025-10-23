قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
أخبار العالم

أسعار الذهب ترتفع 1% في آسيا بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين

أسعار الذهب ترتفع
أسعار الذهب ترتفع
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تقارب 1% خلال التداولات الآسيوية اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها بعد يومين من الانخفاض الحاد، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وانتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.


وصل سعر الذهب الفوري إلى 4,137.40 دولار للأوقية، بينما قفزت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 2% لتصل إلى 4,144.89 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وجاء هذا التعافي الطفيف للذهب بعد أن هبط أكثر من 5% امس الاول الثلاثاء، وامتدت خسائره يوم الأربعاء ليصل السعر إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 4,003.39 دولار للأوقية.


وكان الانخفاض الحاد في بداية الأسبوع نتيجة لجني الأرباح بعد ارتفاعات متتالية، مدعومًا بتفاؤل حول تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


لكن المعنويات انقلبت يوم الأربعاء عقب تقرير اعلامي أفاد بأن إدارة ترامب تدرس فرض قيود على مجموعة واسعة من صادرات البرمجيات إلى الصين، ردًا على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة، ما أعاد مخاوف تصاعد النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.


وشهدت المعادن الثمينة والصناعية الأخرى تعافيًا خلال جلسة الخميس، بدعم من استقرار الدولار الأمريكي.


وقفزت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2% إلى 48.632 دولارًا للأوقية، وارتفعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 1% لتصل إلى 1,593.60 دولار للأوقية.
كما ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 10,712.20 دولار للطن، بينما صعدت عقود النحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.03 دولار للرطل.


وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية الجديدة على روسيا إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة، حيث فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها المرتبطة بأوكرانيا في هذه الولاية ضد شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل، بينما أقرت الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي وقائمة جديدة من ناقلات النفط ضمن “أسطول الظل”.


كما أن تأجيل إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر إلى غدا الجمعة بسبب إغلاق حكومي مستمر أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر.

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

