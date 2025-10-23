أسعار الذهب ترتفع 1% في آسيا بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تقارب 1% خلال التداولات الآسيوية اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها بعد يومين من الانخفاض الحاد، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وانتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.



وصل سعر الذهب الفوري إلى 4,137.40 دولار للأوقية، بينما قفزت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 2% لتصل إلى 4,144.89 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وجاء هذا التعافي الطفيف للذهب بعد أن هبط أكثر من 5% امس الاول الثلاثاء، وامتدت خسائره يوم الأربعاء ليصل السعر إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 4,003.39 دولار للأوقية.



وكان الانخفاض الحاد في بداية الأسبوع نتيجة لجني الأرباح بعد ارتفاعات متتالية، مدعومًا بتفاؤل حول تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



لكن المعنويات انقلبت يوم الأربعاء عقب تقرير اعلامي أفاد بأن إدارة ترامب تدرس فرض قيود على مجموعة واسعة من صادرات البرمجيات إلى الصين، ردًا على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة، ما أعاد مخاوف تصاعد النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.



وشهدت المعادن الثمينة والصناعية الأخرى تعافيًا خلال جلسة الخميس، بدعم من استقرار الدولار الأمريكي.



وقفزت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2% إلى 48.632 دولارًا للأوقية، وارتفعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 1% لتصل إلى 1,593.60 دولار للأوقية.

كما ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 10,712.20 دولار للطن، بينما صعدت عقود النحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.03 دولار للرطل.



وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية الجديدة على روسيا إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة، حيث فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها المرتبطة بأوكرانيا في هذه الولاية ضد شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين، روسنفت ولوك أويل، بينما أقرت الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي وقائمة جديدة من ناقلات النفط ضمن “أسطول الظل”.



كما أن تأجيل إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر إلى غدا الجمعة بسبب إغلاق حكومي مستمر أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر.