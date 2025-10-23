تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث أوضحت أن الأسعار خلال أمس شهدت تراجعا مقارنة بالفترة الماضية، واليوم هناك انخفاضات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4766 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5535 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6343 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44400 جنيها.