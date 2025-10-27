انخفاض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية .. آخر تحديث الإثنين 27 أكتوبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. انخفض سعر الذهب الاثنين 27 أكتوبر 2025 في محال الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا هبوطا في التعاملات اللحظية بقيمة 125 جنيها، وسط توقعات بتحركات جديدة لأسعار الذهب، كما تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 4028 دولارًا.

سعر الذهب الآن

يشهد سعر الذهب اليوم انخفاضا وفقا لتصريحات لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، إذ يسجل نحو:

- سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 6200 جنيهًا للجرام.

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5425 جنيهًا للجرام.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلي للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4650 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- سجل سعر الجنيه الذهب 43400 جنيه.

سعر الذهب عالميًا 2025

بحسب بيانات «رويترز»، حققت أسعار الذهب في العقود الفورية خسائر بنسبة 2% لتحقق قيمة 4028 دولارًا للأونصة.