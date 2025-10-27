قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذهب يهبط 125 جنيهًا لعيار 21.. تراجع عالمي ومحلي حاد

الذهب يهبط 125 جنيهًا لعيار 21.. تراجع عالمي ومحلي حاد
الذهب يهبط 125 جنيهًا لعيار 21.. تراجع عالمي ومحلي حاد
إسراء عبدالمطلب

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية، الاثنين 27 أكتوبر 2025، تراجعًا حادًا في الأسعار، ليسجل المعدن النفيس خسائر جديدة سواء داخل الصاغة المصرية أو في البورصة العالمية. 

وجاء الهبوط وسط ضغوط من ارتفاع الدولار وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلي، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

هبوط سعر الذهب عالميًا بالدولار

هبوط جديد سجلته أسعار الذهب داخل البورصة العالمية، ليتراجع المعدن الأصفر بنسبة 2% ليصل إلى 4028 دولارًا للأونصة، بحسب تحديثات وكالة "رويترز" لسعر الذهب العالمي. 

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قلل من شهية الأسواق للمعدن الثمين.

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر الذهب اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6200 جنيه. 

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف من تاجر لآخر بحسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5425 جنيهًا. 

ويُعد هذا العيار هو الأكثر تداولًا وإقبالًا من قبل المواطنين، ويُضاف إلى سعر الجرام مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، تختلف حسب كل تاجر ونوعية المصوغات.

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر الجرام نحو 4650 جنيهًا. 

وتُضاف أيضًا قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا إلى السعر النهائي للمشغولات الذهبية، ما يجعل السعر الفعلي أعلى قليلًا عند البيع للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل نحو 43400 جنيه، متأثرًا بتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي. 

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، وتختلف قيمته النهائية عند الشراء أو البيع وفقًا لسعر الجرام اليومي والمصنعية والطلب بالسوق.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار تراجع أسعار الذهب محليًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة المعدن عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. 

كما يُرجح بعض المحللين أن يشهد السوق المحلي استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة في حال ثبات الأسعار العالمية وعدم حدوث تحركات حادة في سعر الصرف.

ويُذكر أن أسعار الذهب كانت قد سجلت ارتفاعات تاريخية خلال الأسابيع الماضية متأثرة بالأحداث الجيوسياسية العالمية، قبل أن تبدأ موجة التصحيح الحالية التي قلصت من مكاسب المعدن الأصفر وأعادت الأسعار لمستويات أقل.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

ترشيحاتنا

المطربة أمينة

ألف رحمه ونور.. أمينة تحيي ذكرى رحيل شقيقها

منة شلبي وأحمد الجنايني

منة شلبي وأحمد الجنايني يغيران حالتهما الاجتماعية إلى متزوجين

إليسا

الألحان الجميلة.. نانسي عجرم تتغزل في إليسا بمناسبة عيد ميلادها

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

المزيد