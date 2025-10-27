الذهب يهبط 125 جنيهًا لعيار 21.. تراجع عالمي ومحلي حاد

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية، الاثنين 27 أكتوبر 2025، تراجعًا حادًا في الأسعار، ليسجل المعدن النفيس خسائر جديدة سواء داخل الصاغة المصرية أو في البورصة العالمية.

وجاء الهبوط وسط ضغوط من ارتفاع الدولار وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلي، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

هبوط سعر الذهب عالميًا بالدولار

هبوط جديد سجلته أسعار الذهب داخل البورصة العالمية، ليتراجع المعدن الأصفر بنسبة 2% ليصل إلى 4028 دولارًا للأونصة، بحسب تحديثات وكالة "رويترز" لسعر الذهب العالمي.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قلل من شهية الأسواق للمعدن الثمين.

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر الذهب اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6200 جنيه.

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف من تاجر لآخر بحسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5425 جنيهًا.

ويُعد هذا العيار هو الأكثر تداولًا وإقبالًا من قبل المواطنين، ويُضاف إلى سعر الجرام مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، تختلف حسب كل تاجر ونوعية المصوغات.

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل سعر الجرام نحو 4650 جنيهًا.

وتُضاف أيضًا قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا إلى السعر النهائي للمشغولات الذهبية، ما يجعل السعر الفعلي أعلى قليلًا عند البيع للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات في الصاغة، ليسجل نحو 43400 جنيه، متأثرًا بتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، وتختلف قيمته النهائية عند الشراء أو البيع وفقًا لسعر الجرام اليومي والمصنعية والطلب بالسوق.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار تراجع أسعار الذهب محليًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة المعدن عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما يُرجح بعض المحللين أن يشهد السوق المحلي استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة في حال ثبات الأسعار العالمية وعدم حدوث تحركات حادة في سعر الصرف.

ويُذكر أن أسعار الذهب كانت قد سجلت ارتفاعات تاريخية خلال الأسابيع الماضية متأثرة بالأحداث الجيوسياسية العالمية، قبل أن تبدأ موجة التصحيح الحالية التي قلصت من مكاسب المعدن الأصفر وأعادت الأسعار لمستويات أقل.