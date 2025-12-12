ماراثون مصر الخير يضيء احتفالات الأقصر بعيدها القومي ويوم التطوع العالمي

انطلقت فعاليات ماراثون مؤسسة مصر الخير ضمن استمرار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي السادس عشر ، وبمناسبة يوم التطوع العالمي.

بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ونيـهال أبو طالب ممثلة إدارة المتطوعين بمؤسسة مصر الخير، وأنور بسطا رئيس قسم الجودة بالمؤسسة بمحافظة الأقصر

ويعد الماراثون فعالية رياضية تهدف إلى إبراز روح التطوع والانتماء الوطني، وتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية من خلال نشاط رياضي جماعي يحمل رسالة إنسانية وتنموية، ويُرسّخ أهمية دور الشباب في خدمة مجتمعهم عبر مبادرات فعّالة ومؤثرة.

وانطلق الماراثون لمسافة 4 كيلومترات ، حيث بدأ التجمع من أمام معبد الأقصر عبر بوابة كورنيش النيل، ثم التحرك وصولًا إلى معبد الكرنك، بمشاركة واسعة من الشباب من الجنسين، والمتطوعين، وطلاب الجامعات من الفئة العمرية 16 إلى 35 عامًا، وبعدد مستهدف بلغ 500 متسابق.

وشهد الماراثون منافسة رياضية مميزة، أسفرت عن تتويج الفائزين محمد خالد شمس (بنين)، وبنات رؤى أسامة بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني سما أسامة ومحمد مصطفى عبد الله (بنين)، وبالمركز الثالث سارة أحمد نصر الدين وأحمد بدوى عبد الوهاب (بنين)

ويأتي تنظيم هذا الماراثون في إطار دعم روح العمل التطوعي وإبراز دور شباب الأقصر في مختلف الأنشطة التنموية والرياضية.

وتُعد مؤسسة مصر الخير مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تُسهم في تطوير وخدمة المجتمع المصري من خلال العمل في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بأنشطة المؤسسة.