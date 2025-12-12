إعلان الحصر العددي بالدائرة الثانية بالوادى الجديد ومقرها الداخلة وبلاط والفرافرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 عن الحصر العددى لفرز الأصوات بالدائرة الثانية بمحافظة الوادي الجديد ومقرها الداخلة وبلاط والفرافرة، الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، ويتنافس بها 22 مرشحا.

وبلغ عدد أصوات الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية 111789 ناخبا، وعدد الأصوات للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 42865 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 1059 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 41806 صوتا،

- الاعادة تحسم انتخابات الدائرة الثانية

وجاءت نتائج مرشحي الدائرة الثانية علي النحو التالي.

1-احمد عبد الله عمورة 129 صوتا

2-خالد الصاوي 7565 صوتا

3-تامر عبد القادر 15649 صوتا

4-حمدي محمد حسن 2389 صوتا

5-خالد عباس عاشور 83 صوتا

6-محمد احمد مطاوع 290 صوتا

7-فاطمة جبريل 54 صوتا

8-محمد علي عبد الغني 149 صوتا

9-منصور إبراهيم سيد 46 صوتا

10-ولاء ناجي أحمد 182 صوتا

11- محمد رشاد محمد 33 صوتا

12- محمد محمود حسنين 36 صوتا

13- رضا أحمد حمودة 5426 صوتا

14- نبيل حنفي عبد الله 52 صوتا

15- أحمد فتحي شردة 13 صوتا

16-سعد أبو بكر محمد 22 صوتا

17-ياسر كمال محمد 1341 صوتا

18-رضا السيد محمد 110 صوتا

19-عاطف علوي محمد 328 صوتا

20- أحمد إبراهيم مدني 49 صوتا

21- مصطفى حسن سنوسي 7825 صوتا

22- برديس سيف الدين عمران 35 صوتا٧

وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 195 ألف 479 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و 60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة فى الداخلة و19 لجنه فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان فى مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.