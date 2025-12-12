توفير فرص عمل.. انطلاق مبادرة تمكين بالأقصر في 10 قرى

أعلنت محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن بدء تنفيذ مبادرة تمكين ابتداء من الأربعاء المقبل برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبشراكة عدد من الوزارات منها التضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية والشباب والرياضة الى جانب رعاية بنك مصر.

وتستهدف مبادرة تمكين دعم الشباب والفتيات في القرى الأكثر احتياجا داخل مركزي إسنا والقرنة من خلال برامج تدريبية عملية تساعد على توفير فرص تشغيل حقيقية كما تشمل تقديم خدمات طبية في مجال امراض العيون ضمن برنامج عنيك في عنينا مثل الكشف وصرف العلاج والنظارات اضافة الى اجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة وهو ما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات داخل الريف

وخلال اجتماع موسع اكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ان المحافظة توفر كل عناصر الدعم لضمان وصول المبادرة الى اكبر عدد من المستفيدين مشيرا الى اهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة داخل القرى

وتشمل المبادرة تنفيذ دورات تدريبية في السباكة والكهرباء لعدد عشرين متدربا في كل دورة مع تسليم ادوات العمل اللازمة كما تتضمن ورش تدريبية للفتيات في مجالات التطريز والديكوباج والاحجار الكريمة بعدد خمس وعشرين متدربة يوميا اضافة الى برامج ريادة الاعمال والشمول المالي والتحول الرقمي لدعم تأسيس مشروعات صغيرة توفر دخلا ثابتا كما سيتم تخصيص مقرات داخل مراكز الشباب لاستضافة التدريبات الفنية والطبية طوال فترة تنفيذ المبادرة

كما تنطلق قافلة طبية موسعة للعيون تقدم خدمات الكشف والعلاج وصرف النظارات اضافة الى اجراء عمليات المياه البيضاء وغيرها من التدخلات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك

وتشمل مواعيد انتشار قوافل المبادرة في مركز إسنا مراكز شباب النجوع يوم الأربعاء سبعة عشر ديسمبر ومركز شباب الجديد يوم الخميس ثمانية عشر ديسمبر ومركز شباب الحلة يومي الأحد والاثنين واحد وعشرين واثنين وعشرين ديسمبر ومركز شباب العطوان يومي الأربعاء والخميس اربعة وعشرين وخمسة وعشرين ديسمبر ومركز شباب الغريرة يومي الأحد والاثنين ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين ديسمبر ومركز شباب الحسينية يومي الأربعاء والخميس واحد وثلاثين ديسمبر والاول من يناير

وفي مركز القرنة تبدأ القوافل في مركز شباب القرنة يومي الأحد والاثنين اربعة وخمسة يناير ثم مركز شباب الاقالتة يوم الأربعاء سبعة يناير ومركز شباب المريس يوم الخميس ثمانية يناير ثم مركز شباب البعيرات يومي الأحد والاثنين احد عشر واثني عشر يناير ثم مركز شباب الضبعية يومي الأربعاء والخميس اربعة عشر وخمسة عشر يناير ثم تعود القوافل لمركز شباب الاقالتة يومي الأحد والاثنين ثمانية عشر وتسعة عشر يناير

وحضر الاجتماع كل من عمر رسلان ممثل صناع الخير ومحمود باسل مدير مديرية العمل ومحمد عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة والسيد بستاني ممثل التضامن الاجتماعي حيث تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية متكاملة لضمان نجاح المبادرة داخل القرى المستهدفة

واكد نائب المحافظ خلال الاجتماع ان العمل مستمر لتعميم المبادرة لاحقا على باقي مراكز محافظة الأقصر بهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات الريفية