قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير فرص عمل.. انطلاق مبادرة تمكين بالأقصر في 10 قرى

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
شمس يونس

أعلنت محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن بدء تنفيذ مبادرة تمكين ابتداء من الأربعاء المقبل برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبشراكة عدد من الوزارات منها التضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية والشباب والرياضة الى جانب رعاية بنك مصر.

وتستهدف مبادرة تمكين دعم الشباب والفتيات في القرى الأكثر احتياجا داخل مركزي إسنا والقرنة من خلال برامج تدريبية عملية تساعد على توفير فرص تشغيل حقيقية كما تشمل تقديم خدمات طبية في مجال امراض العيون ضمن برنامج عنيك في عنينا مثل الكشف وصرف العلاج والنظارات اضافة الى اجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة وهو ما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات داخل الريف

وخلال اجتماع موسع اكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ان المحافظة توفر كل عناصر الدعم لضمان وصول المبادرة الى اكبر عدد من المستفيدين مشيرا الى اهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة داخل القرى

وتشمل المبادرة تنفيذ دورات تدريبية في السباكة والكهرباء لعدد عشرين متدربا في كل دورة مع تسليم ادوات العمل اللازمة كما تتضمن ورش تدريبية للفتيات في مجالات التطريز والديكوباج والاحجار الكريمة بعدد خمس وعشرين متدربة يوميا اضافة الى برامج ريادة الاعمال والشمول المالي والتحول الرقمي لدعم تأسيس مشروعات صغيرة توفر دخلا ثابتا كما سيتم تخصيص مقرات داخل مراكز الشباب لاستضافة التدريبات الفنية والطبية طوال فترة تنفيذ المبادرة

كما تنطلق قافلة طبية موسعة للعيون تقدم خدمات الكشف والعلاج وصرف النظارات اضافة الى اجراء عمليات المياه البيضاء وغيرها من التدخلات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك

وتشمل مواعيد انتشار قوافل المبادرة في مركز إسنا مراكز شباب النجوع يوم الأربعاء سبعة عشر ديسمبر ومركز شباب الجديد يوم الخميس ثمانية عشر ديسمبر ومركز شباب الحلة يومي الأحد والاثنين واحد وعشرين واثنين وعشرين ديسمبر ومركز شباب العطوان يومي الأربعاء والخميس اربعة وعشرين وخمسة وعشرين ديسمبر ومركز شباب الغريرة يومي الأحد والاثنين ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين ديسمبر ومركز شباب الحسينية يومي الأربعاء والخميس واحد وثلاثين ديسمبر والاول من يناير

وفي مركز القرنة تبدأ القوافل في مركز شباب القرنة يومي الأحد والاثنين اربعة وخمسة يناير ثم مركز شباب الاقالتة يوم الأربعاء سبعة يناير ومركز شباب المريس يوم الخميس ثمانية يناير ثم مركز شباب البعيرات يومي الأحد والاثنين احد عشر واثني عشر يناير ثم مركز شباب الضبعية يومي الأربعاء والخميس اربعة عشر وخمسة عشر يناير ثم تعود القوافل لمركز شباب الاقالتة يومي الأحد والاثنين ثمانية عشر وتسعة عشر يناير

وحضر الاجتماع كل من عمر رسلان ممثل صناع الخير ومحمود باسل مدير مديرية العمل ومحمد عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة والسيد بستاني ممثل التضامن الاجتماعي حيث تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية متكاملة لضمان نجاح المبادرة داخل القرى المستهدفة

واكد نائب المحافظ خلال الاجتماع ان العمل مستمر لتعميم المبادرة لاحقا على باقي مراكز محافظة الأقصر بهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات الريفية

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

ترشيحاتنا

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 ديسمبر 2025

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 ديسمبر 2025

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد