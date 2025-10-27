سعر جرامات الذهب اليوم الاثنين 27-10-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:6285 جنيها.

سعر الشراء: 6230 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا.

سعر الشراء: 5710 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5500 جنيهًا.

سعر الشراء: 5450 جنيهًا.



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 4715 جنيهًا.

سعر الشراء: 4670 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 3665جنيهًا.

سعر الشراء: 3635 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:3145 جنيهًا.

سعر الشراء: 3115 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 44000 جنيهًا.

سعر الشراء:43600 جنيهًا .