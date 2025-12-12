قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من سلوت بشأن إمكانية مشاركة صلاح مع ليفربول أمام برايتون
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
محافظات

مختل عقليا .. القبض على المتهم بطعن شخصين في مسجد بالدخيلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، القبض علي احد الأشخاص قيل إنه مهتز نفسيا طعن شخصين بسـ كين  داخل مسجد الحديد و الصلب بطريق الإسكندرية مطروح في العجمي بيطاش وحاول الهرب إلا أن المصلين وعمال وأمن المسجد تمكنوا من السيطرة عليه ونقل المصابين للمستشفى. 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد،  بطعن شخصين داخل مسجد الحديد والصلب بنطاق قسم شرطة الدخيلة، واصابتهم بجروح قطعية،  وتمت السيطرة علي الشخص الذي قام بطعنهم بواسطة المصلين و عمال المسجد وأمنه. 

توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بالمسجد، و القي القبض علي الشخص الذي قيل انه مهتز نفسيا ، وجري التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمسجد و نقل المصابين للمستشفى. 

وبحسب شهود عيان،  فأنه أثناء الانتهاء من الصلاة قام شخص ضخم الجثة بطعن مصلي يدعي محمد .ع  ٦٠ عام في رقبته، و صرخ المصلي ، و أثناء ذلك حاول الفرار هاربا ، و عند اعتراضه قام بمحاولة طعن شخص آخر يدعي  علي.ا  الا انه تصدي له بيده و تسبب بجرح قطعي في الرقبه و أوتار يده، وتمكن عدد كبير من الأشخاص من السيطرة عليه .

جري نقل المصابين الي المستشفي و تبين إصابة محمد. ع ٦٠ عام بجرح قطعي بالرقبة والعضلات و جري علاجه و خياطه 20 غرزة بالرقبة. 

فيما تبين إصابة علي .ا بجرح عميق في الرقبة و اليد اليمني و اليسري وعده أوتار باليد .

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الاسكندرية طعن مسجد حادث الدخيلة

