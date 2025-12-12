مختل عقليا .. القبض على المتهم بطعن شخصين في مسجد بالدخيلة

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، القبض علي احد الأشخاص قيل إنه مهتز نفسيا طعن شخصين بسـ كين داخل مسجد الحديد و الصلب بطريق الإسكندرية مطروح في العجمي بيطاش وحاول الهرب إلا أن المصلين وعمال وأمن المسجد تمكنوا من السيطرة عليه ونقل المصابين للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد، بطعن شخصين داخل مسجد الحديد والصلب بنطاق قسم شرطة الدخيلة، واصابتهم بجروح قطعية، وتمت السيطرة علي الشخص الذي قام بطعنهم بواسطة المصلين و عمال المسجد وأمنه.

توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بالمسجد، و القي القبض علي الشخص الذي قيل انه مهتز نفسيا ، وجري التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمسجد و نقل المصابين للمستشفى.

وبحسب شهود عيان، فأنه أثناء الانتهاء من الصلاة قام شخص ضخم الجثة بطعن مصلي يدعي محمد .ع ٦٠ عام في رقبته، و صرخ المصلي ، و أثناء ذلك حاول الفرار هاربا ، و عند اعتراضه قام بمحاولة طعن شخص آخر يدعي علي.ا الا انه تصدي له بيده و تسبب بجرح قطعي في الرقبه و أوتار يده، وتمكن عدد كبير من الأشخاص من السيطرة عليه .

جري نقل المصابين الي المستشفي و تبين إصابة محمد. ع ٦٠ عام بجرح قطعي بالرقبة والعضلات و جري علاجه و خياطه 20 غرزة بالرقبة.

فيما تبين إصابة علي .ا بجرح عميق في الرقبة و اليد اليمني و اليسري وعده أوتار باليد .

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.