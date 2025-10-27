رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم صحة البيان المنسوب إلى الشعبة والذي تضمن توصية للمستهلكين بالشراء من شركات محددة. وشدد على أن الشعبة لم تصدر – لا الآن ولا في أي وقت سابق – أي بيان أو تصريح يتضمن توصية بأسماء بعينها سواء فيما يتعلق بالمشغولات أو السبائك أو العملات الذهبية.

وأوضح ميلاد أن الشعبة تقتصر في تصريحاتها الرسمية على التوصية العامة بالشراء من الشركات الموثوقة ذات السمعة الطيبة والمنتج الجيد، حرصًا على مصلحة المستهلك، ودون الإشارة إلى أي أسماء تجارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضبط التعاملات بما يضمن الحياد والشفافية.

وأضاف أن جميع أعضاء الشعبة يدركون مسؤوليتهم في هذا الموقع كممثلين لعموم تجار الذهب في مصر، ويفصلون تمامًا بين المصلحة العامة والعمل الخاص بأي من الأعضاء، التزامًا بدورهم المهني في خدمة القطاع دون أي تضارب في المصالح.

ودعا رئيس الشعبة القائمين على نشر البيان إلى حذف المنشور المتداول ونشر تصحيح رسمي لما ورد به من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية تحري الحقيقة قبل النشر والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، لما لذلك من أثر في حماية سمعة القطاع ومنع الأضرار الناتجة عن تداول أخبار مغلوطة، مشيرًا إلى الدور المسؤول الذي يلعبه الإعلام في توعية الرأي العام ودعم استقرار السوق.