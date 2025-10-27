القليوبية .. التحقيق في واقعة سرقة عيادة طبيب أسنان والاستيلاء على مشغولات ذهبية

تباشر جهات التحقيق بمحافظة القليوبية من التحقيق فى واقعة سرقة عيادة طبيب أسنان على يد مجهول، بعد أن قام بكسر الخزينة الخاصة بالعيادة وسرقة مشغولات ذهبية كانت بداخلها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 20134 لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بتلقي بلاغ من أحد أطباء الأسنان، بقيام مجهول بكسر الخزينة داخل عيادته وسرقة كمية من المشغولات الذهبية.



وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، حيث تبين وجود آثار كسر في باب الخزينة، وتم رفع البصمات من موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الطبيب المبلِّغ وعدد من العاملين بالعيادة والجيران، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة.