ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة



لفتت النجمة ليلى علوي الأنظار خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة مميزة اتسمت بالأناقة والرقي، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض الناصع من تصميم المصممة العالمية هونايدا.



الفستان جاء بتصميم بسيط من حيث القصة، لكنه غني بالتفاصيل، إذ تميز بوجود إكسسوار ذهبي لافت عند منطقة الصدر أضاف لمسة فخمة تعكس شخصيتها الكلاسيكية الراقية.



وأجرت ليلى علوي بعض التعديلات على التصميم الأصلي، حيث أضافت أكمامًا واسعة انسيابية من نفس خامة القماش، منحت الإطلالة حركة أنثوية ناعمة، وجعلت الفستان أكثر تميزًا على السجادة الحمراء.



واعتمدت النجمة تسريحة شعر مرفوعة للخلف بأسلوب بسيط وأنيق، لتبرز تفاصيل وجهها وإشراقتها الطبيعية، ونسقت معها مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود ركّز على إضاءة البشرة وإبراز ملامحها الهادئة.

أما المجوهرات فجاءت رقيقة وغير مبالغ فيها، حيث اكتفت بأقراط صغيرة وخاتم ذهبي بسيط يتماشى مع تفاصيل الفستان الذهبية، في تناغم واضح بين الإطلالة والإكسسوارات



وقد حظيت إطلالة ليلى علوي بإعجاب واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على اختيارها الموفق للألوان وقصّة الفستان التي جمعت بين الأناقة والاحتشام