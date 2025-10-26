قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

ريهام قدري


لفتت النجمة ليلى علوي الأنظار خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة مميزة اتسمت بالأناقة والرقي، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض الناصع من تصميم المصممة العالمية هونايدا.


الفستان جاء بتصميم بسيط من حيث القصة، لكنه غني بالتفاصيل، إذ تميز بوجود إكسسوار ذهبي لافت عند منطقة الصدر أضاف لمسة فخمة تعكس شخصيتها الكلاسيكية الراقية.


وأجرت ليلى علوي بعض التعديلات على التصميم الأصلي، حيث أضافت أكمامًا واسعة انسيابية من نفس خامة القماش، منحت الإطلالة حركة أنثوية ناعمة، وجعلت الفستان أكثر تميزًا على السجادة الحمراء.


واعتمدت النجمة تسريحة شعر مرفوعة للخلف بأسلوب بسيط وأنيق، لتبرز تفاصيل وجهها وإشراقتها الطبيعية، ونسقت معها مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود ركّز على إضاءة البشرة وإبراز ملامحها الهادئة.
أما المجوهرات فجاءت رقيقة وغير مبالغ فيها، حيث اكتفت بأقراط صغيرة وخاتم ذهبي بسيط يتماشى مع تفاصيل الفستان الذهبية، في تناغم واضح بين الإطلالة والإكسسوارات


وقد حظيت إطلالة ليلى علوي بإعجاب واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على اختيارها الموفق للألوان وقصّة الفستان التي جمعت بين الأناقة والاحتشام

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

