نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
عزة عاطف

تحدث صانع المحتوى المتخصص في سوق السيارات “محمد سلامة” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن أسباب التراجعات الكبيرة والعشوائية في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا العوامل التي أدت إلى هذا الوضع وتأثيره المباشر على الوكلاء والشركات، كما وجّه نصيحة مهمة للمستهلكين الذين ينتظرون مزيدًا من الانخفاضات.

سعر الصرف والمخزون أبرز أسباب تراجع أسعار السيارات 

أكد سلامة أن "السبب الأول في التراجعات الحالية هو سعر الصرف للعملة الأجنبية، نظرًا لكونه العامل الأساسي الذي يحدد تكلفة السيارة النهائية"، مشيرًا إلى أن أي تذبذب في سعر الدولار ينعكس فورًا على تسعير السيارات في السوق المحلي.

وأضاف: 

السبب الثاني يتمثل في تباطؤ القوة الشرائية داخل السوق، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من السيارات في مخازن الوكلاء، وبالتالي دفعتهم هذه الزيادات إلى تخفيض الأسعار بشكل عنيف لتصريف المخزون".التزامات الشركات مع المصنعين تفرض مزيدًا من الضغط

وأوضح سلامة أن الشركات والوكلاء في مصر ملتزمون بمستهدفات مبيعات محددة سنويًا من قبل الشركات الأم المصنعة، وهذه الأهداف تراجع دوريًا وتخفض كل عام بناءً على الأداء.

وقال:

نحن الآن في الربع الأخير من العام، لذلك تتسارع التوكيلات إلى تحقيق المستهدفات المبرمة مع الشركات المصنعة، مما يخلق حالة من الضغط التسويقي تؤدي إلى تخفيضات غير مدروسة، وهو ما يترجم في النهاية.

تراجع أسعار السيارات فجأة يسبب خسائر للشركات 

أشار سلامة إلى أن هذه التراجعات العشوائية لم تكن جزءًا من خطة السوق الطبيعية، بل جاءت نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية والالتزامات التجارية، مؤكدًا أن "تأثيرها على الشركات سلبي للغاية، وقد يترجم مباشرة إلى خسائر حقيقية في الأرباح وهوامش البيع خلال الربع الأخير من العام".

نصيحة قبل قرار شراء سيارة جديدة

واختتم سلامة تصريحاته قائلًا

أنصح المستهلك الذي يحتاج إلى سيارة بشكل ضروري ألا ينتظر مزيدًا من الانخفاض ويتوجه للشراء في أسرع وقت، لأن الأسعار الحالية تعتبر فرصة مؤقتة".

وأضاف: 

أما من لا يحتاجها بشكل عاجل، فيمكنه تأجيل قرار الشراء حتى نهاية العام، حيث قد تظهر تخفيضات محدودة مرتبطة بتصفية المخزون وتحقيق الأهداف السنوية للتوكيلات".

أسعار السيارات تراجع أسعار السيارات شراء سيارة نصائح شراء السيارات سعر الصرف

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

أرشيفية

رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا البريق للسياحة المصرية

وزير الخارجية

بدر عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان

السودان

أطباء السودان: الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الصحية في الفاشر

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

