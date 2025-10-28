هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

تحدث صانع المحتوى المتخصص في سوق السيارات “محمد سلامة” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن أسباب التراجعات الكبيرة والعشوائية في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا العوامل التي أدت إلى هذا الوضع وتأثيره المباشر على الوكلاء والشركات، كما وجّه نصيحة مهمة للمستهلكين الذين ينتظرون مزيدًا من الانخفاضات.

سعر الصرف والمخزون أبرز أسباب تراجع أسعار السيارات

أكد سلامة أن "السبب الأول في التراجعات الحالية هو سعر الصرف للعملة الأجنبية، نظرًا لكونه العامل الأساسي الذي يحدد تكلفة السيارة النهائية"، مشيرًا إلى أن أي تذبذب في سعر الدولار ينعكس فورًا على تسعير السيارات في السوق المحلي.

وأضاف:

السبب الثاني يتمثل في تباطؤ القوة الشرائية داخل السوق، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من السيارات في مخازن الوكلاء، وبالتالي دفعتهم هذه الزيادات إلى تخفيض الأسعار بشكل عنيف لتصريف المخزون".التزامات الشركات مع المصنعين تفرض مزيدًا من الضغط

وأوضح سلامة أن الشركات والوكلاء في مصر ملتزمون بمستهدفات مبيعات محددة سنويًا من قبل الشركات الأم المصنعة، وهذه الأهداف تراجع دوريًا وتخفض كل عام بناءً على الأداء.

وقال:

نحن الآن في الربع الأخير من العام، لذلك تتسارع التوكيلات إلى تحقيق المستهدفات المبرمة مع الشركات المصنعة، مما يخلق حالة من الضغط التسويقي تؤدي إلى تخفيضات غير مدروسة، وهو ما يترجم في النهاية.

تراجع أسعار السيارات فجأة يسبب خسائر للشركات

أشار سلامة إلى أن هذه التراجعات العشوائية لم تكن جزءًا من خطة السوق الطبيعية، بل جاءت نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية والالتزامات التجارية، مؤكدًا أن "تأثيرها على الشركات سلبي للغاية، وقد يترجم مباشرة إلى خسائر حقيقية في الأرباح وهوامش البيع خلال الربع الأخير من العام".

نصيحة قبل قرار شراء سيارة جديدة

واختتم سلامة تصريحاته قائلًا

أنصح المستهلك الذي يحتاج إلى سيارة بشكل ضروري ألا ينتظر مزيدًا من الانخفاض ويتوجه للشراء في أسرع وقت، لأن الأسعار الحالية تعتبر فرصة مؤقتة".

وأضاف:

أما من لا يحتاجها بشكل عاجل، فيمكنه تأجيل قرار الشراء حتى نهاية العام، حيث قد تظهر تخفيضات محدودة مرتبطة بتصفية المخزون وتحقيق الأهداف السنوية للتوكيلات".