يبتكر الطهاة طرق عديدة لعمل الرنجة بمذاقات متنوعة حيث أنها من أشهى المأكولات البحرية وتمتلك فوائد صحية عديدة.

نعرض لكم طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

4 سمكات رنجة مخلية

سمكة رنجة سليمة

فلفل حار مفروم أحمر وأخضر

بصل مفروم ناعم

2 فصوص ثوم

طماطم مكعبات صغيرة

زيت

كمون

شطة

بابريكا

كوب عصير طماطم

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ليمونة أنصاف

كزبرة خضراء مفرومة

فحمة وورق فويل للتدخين

طريقة عمل رنجة بالصلصة



سخني الزيت على النار ثم شوحي البصل والفلفل الحار حتى يذبل

ضعي الثوم ثم يضاف التوابل وقلبي ثم عصير الطماطم والطماطم والصلصة وانتظرى حتى تتسبك الطماطم.



اضيفي الكزبرة الخضراء وعصير الليمون وقلبي جيدا ثم ضعي الرنجة وقلبي المكونات ثم ضعي فحمة مدخنة فى ورق فويل وغطيه بإحكام حتى تكتسب الطعم وقدميها ساخنة مع الخبز والليمون.