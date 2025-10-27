على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية علي بعد 867 كيلومتر شمال مرسي مطروح، مصدرها غرب تركيا.

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مركز الزلزل حدث في غرب تركيا وانه قد احدث بعض الدمار هناك، وان الزلزال لم يشعر بيه احد بيه هنا في مصر.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية هلى النحو التالي:

تاريخ الحدوث: ٢٠٢٥/١٠/٢٧

وقت الحدوث : ١٠:٤٨:٢٩ مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 5.80 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: ۳۹,۰۹ شمالا

خط الطول : ۲۸,۲۳ شرقا

العمق: 12.90 كم