الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد
التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية
طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبر عاجلا، حيث أعلنت القوة المشتركة لحماية المدنيين بإقليم دارفور، أن الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين.

وقال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم: إن مدينة الفاشر تشهد تطورات ميدانية خطيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها يوم السبت، حيث لا تزال المعارك مستمرة في عدد من المواقع داخل المدينة.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موجات النزوح من الفاشر لا تزال متواصلة رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين أثناء محاولاتهم الخروج من المدينة، التي تعاني حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عام ونصف.

المزيد