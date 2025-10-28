الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبر عاجلا، حيث أعلنت القوة المشتركة لحماية المدنيين بإقليم دارفور، أن الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين.

وقال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم: إن مدينة الفاشر تشهد تطورات ميدانية خطيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها يوم السبت، حيث لا تزال المعارك مستمرة في عدد من المواقع داخل المدينة.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موجات النزوح من الفاشر لا تزال متواصلة رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين أثناء محاولاتهم الخروج من المدينة، التي تعاني حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عام ونصف.