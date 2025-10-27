البرهان: عازمون على تطهير السودان من المرتزقة

أكد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين أن الشعب السوداني وقواتنا المسلحة ستنتصر.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج، مضيفا "عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا".

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة السودانية قادرة على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي، وعازمون على تطهير البلاد من المرتزقة.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من سيطرة ميلشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر في ولاية دارفور وارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين، وأبرزهم النساء والأطفال.

وفي السياق نفسه، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر اليوم الاثنين عن قلقلها من سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية في إقليم دارفور.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن التقدم المُستمر لقوات الدعم السريع في الفاشر، بالسودان، يخلف آثارًا مُروّعة ومُدمّرة على المدنيين.

وأضاف كوبر، في بيان نشرته عبر موقع الوزارة الإليكتروني أنه مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص مُحاصرين في المدينة، يواجه الكثير منهم النزوح القسري والعنف العشوائي، فإن العواقب الإنسانية كارثية.

وقالت إنه يجب أن يُتاح للمدنيين المغادرة بأمان والحصول على المساعدات المُنقذة للحياة دون عوائق، مؤكدة أننا نشهد نمطًا مُقلقًا للغاية من الانتهاكات في الفاشر، بما في ذلك القتل المُمنهج والتعذيب والعنف الجنسي.

وأشارت الوزيرة البريطاني إلى ان النساء والفتيات تواجهن انتهاكاتٍ مُروّعة بشكلٍ خاص، مثل استخدام العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح حرب، ويجب عدم تجاهل معاناتهن.