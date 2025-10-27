تراجع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم

أ ش أ

تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم "الاثنين"، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.35 %، ليستقر بذلك عند 19.374.33 نقطة.

وسجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0.4% ليصل لـ1.580.58 نقطة، وسجل "MASI.ESG"، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعًا بنسبة 0.54% ليصل لـ1.314.19 نقطة.

كما سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.38% تصل لـ1.916.33 نقطة.

وحول المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو 15" ومؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو آل - ليكيد"، على تراجع بنسبة 0.26% لتصل لـ18.378.97 نقطة، وبنسبة 0.39% لتصل لـ16.803.34 نقطة على التوالي.