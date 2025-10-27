جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتــيال قائد من لواء الرضوان في حزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال على حسين إبراهيم سليمان من لواء "قوة رضوان" التابع لحزب الله في غارة استهدفته في بلدة البياض جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القصف الإسرائيلي على بلدة البياض قضاء صور، جنوب لبنان، أسفر عن مقتل شقيقين.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منشرة في أطراف بلدة البياض، وأدت إلى استشهاد شقيقين، كما رصدت تحليق طيران حربي مسيّر إسرائيلي على علو منخفض جدا فوق قرى قضاء الزهراني في جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق اليوم، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل، دون تسجيل إصابات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الهجمات والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في شرق وجنوب لبنان، ما أوقع مؤخرا عددا من الشهداء والجرحى.