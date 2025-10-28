الخارجية السودانية: مليشيا الدعم السريع ترتكب عمليات قتل عنصري

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن مليشيا الدعم السريع ترتكب عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزل في الفاشر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أدانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر.

وقال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، إن مدينة الفاشر تشهد تطورات ميدانية خطيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها يوم السبت، حيث لا تزال المعارك مستمرة في عدد من المواقع داخل المدينة.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موجات النزوح من الفاشر لا تزال متواصلة رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين أثناء محاولاتهم الخروج من المدينة، التي تعاني حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عام ونصف.