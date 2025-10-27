عمرو أديب: لو استقر الوضع في السودان تقدر تأكِّل العالم

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن السودان، قالنها إنه لو استقرت الأوضاع به؛ ممكن يأكِّل العالم، لأن السودان أخصب أرض في المنطقة العربية كلها.

وتساءل عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "إزاي نعمة ربنا بنولَّع فيه؟، شيء لا يصدقه عقل، ففي السودان سلة غلال العالم والخيرات والمناجم والذهب والزراعة.

الجيش السوداني سيستخدم الطيران في دارفور

من جهته، قال عمار أبو شيبة، مراسل قناة “العربية” من السودان، إن قوات الدعم السريع دخلت إلى وسط مدينة الفاشر، وانقطعت الاتصالات من عدة مواقع داخل هذه المدينة التي يسكنها حوالي مليون مواطن.

وأضاف أبو شيبة، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قوات الدعم السريع سيطرت على أجزاء كبيرة من "الفاشر" بينما تحصن الجيش في بعض الأماكن ولاحقتهم قوات الدعم السريع.

وواصل: شاهدنا الفيديوهات التي بثتها قوات الدعم السريع لتصفية الأفراد والمدنيين والأسرى، ووصفت هذه الانتهاكات بالبشعة.

وأكد أن الجيش السوداني عازم على استمرار المعركة مع قوات الدعم السريع، وهذا سيزيد التصعيدات خلال الأيام الماضية، والجيش سيستخدم سلاح الطيران في المنطقة الغربية بولاية دارفور.