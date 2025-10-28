إمبابي: مصر هي أكثر دولة قدمت الدعم للسودان بشهادة الأشقاء السودانيين أنفسهم

أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، أن مصر هي أكثر دولة قدمت الدعم للسودان بشهادة الأشقاء السودانيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الجهود المصرية لم تقتصر على استقبال ملايين النازحين وتقديم الدعم الإنساني واللوجستي، بل سبقت الأزمة بمحاولات حثيثة لمنع الانزلاق إلى الصراع المسلح عبر استضافة حوارات متعددة بين الفصائل.

وقال أحمد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، مؤكدا أنه تجاوز عدد النازحين 15 مليون شخص، ويواجه حوالي 25 مليون سوداني خطر المجاعة.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، أن سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر تمثل "نقطة تحول استراتيجية خطيرة" قد تؤدى إلى تكرار السيناريو الليبي في السودان، ولكنالدور المصري المحوري سياسيا وإنسانيا لاحتواء الأزمة.