التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم ، ينص على إلغاء التقييمات الأسبوعية والاقتصار على التقييمات الشهرية فقط لطلاب المدارس بداية من العام المقبل.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أن هذا الكلام المتداول لا أساس له من الصحة ، حيث لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على إلغاء التقييمات الأسبوعية والاقتصار على التقييمات الشهرية فقط لطلاب المدارس بداية من العام المقبل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة غير رسمية على السوشيال ميديا ، مشددة على أن قرارات وزير التربية والتعليم تعلن أولا بأول في بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :

تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية، مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم

تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي، لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة.

الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة، والحرص على نظافة الفصول والطرقات،وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.

المتابعة الدقيقة من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين،مع توثيق الزيارات الصفية في سجل الزيارات الفنية وتفعيل التغذية الراجعة.

انتظام الطابور الصباحي ووقوف الطلاب في خشوعٍ أثناء تحية العلم والنشيد الوطني.

تفعيل دور الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في رصد السلوكيات، ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية.

تعليق جداول التقييمات داخل الفصول لسهولة المتابعة من جانب الموجهين والإدارة المدرسية.

ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة، ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة.

تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية.

توظيف الأنشطة التربوية في غرس القيم الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.

تكريم وتحفيز المعلمين المتميزين لرفع الروح المعنوية وتشجيع الإبداع.

تفعيل خطط الأمن والسلامة، ومراجعة أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية بشكل دوري.

وعلى جانب آخر ، كانت قد أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استلام التابلت .

وقد تمثلت هذه التعليمات فيما يلي :