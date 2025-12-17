قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نصف مليار دولار استثمارات.. شراكات دولية وعالمية لمجموعة العربي بعد انتهاء عقودها مع توشيبا

وكالات

أعلنت مجموعة العربي أمس انتهاء جميع التعاقدات الصناعية والتجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025. كما كشفت المجموعة عن استثمارات وشراكات جديدة تقارب نصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها، بالتعاون مع شركات عالمية مثل شارب وهيتاشي اليابانيتين، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين، وTCL الصينية، إلى جانب العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية، كاجيتو اليابانية، وهيلر الألمانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي، بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الإدارة، وسوجاهارو، نائب رئيس شركة شارب اليابانية، ورئيس شركة لاجيرمانيا، وممثلي شركات هيلر الألمانية وهوفر الإيطالية، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية، بالإضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من الشخصيات الإعلامية.

صرح المهندس محمد العربي بأن الإعلان عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للأجهزة المنزلية يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي. وأضاف أن الوفاء للعملاء يعد قيمة ثابتة للمجموعة مهما تعددت الشراكات أو تطورت الاستثمارات.

وأشار العربي إلى أن المجموعة حافظت دائمًا على علاقات مهنية قوية وموثوقة مع شركائها حول العالم، موضحًا أن نجاحها لم يقتصر على علامة واحدة، بل شمل تأسيس أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مع التركيز على القدرة الصناعية والثقة المكتسبة من السوق المحلي والشركاء الدوليين.

واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، على مستوى التوسع الاستثماري والصناعي المحلي، إضافة إلى الشراكات الدولية الجديدة. وشملت أبرز الاتفاقيات استثمارات تقارب نصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية، لاجيرمانيا وهوفر الإيطالية، هيلر الألمانية، وهيتاشي اليابانية، وTCL الصينية. كما تضمنت الشراكات صناعات مغذية مع شركات ريتشي التايوانية، تويوتشي اليابانية، شين استيل الكورية، ونيكس الكورية، إضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات، بهدف استهداف الأسواق المحلية والعالمية، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

