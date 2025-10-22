إجراء عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين لدعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم

وقّعت الأكاديمية المهنية للمعلمين اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة ، تستهدف دعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث ومفاهيم التنمية المستدامة
يأتي ذلك في إطار توجه الأكاديمية المهنية للمعلمين المستمر نحو الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلمين.
وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لرسالتها في تمكين المعلم المصري بإعتباره حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، واستنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2008 الذي يحدد اختصاصاتها ودورها في بناء كوادر تعليمية قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.
كما أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن هذا التعاون يُعد خطوة جديدة ضمن مسارها الإستراتيجي لتوسيع شراكاتها محليًا ودوليًا مع مؤسسات التدريب والتعليم المرموقة، بما يثري منظومة التنمية المهنية ويعزز مكانة الأكاديمية كبيت خبرة وطني رائد في تطوير المعلمين وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
على جانب آخر ، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استلام التابلت .
وقد تمثلت هذه التعليمات فيما يلي :
- ممنوع أى طالب يغير أى شىء في التابلت ،لأن تغيير أى شىء بسيط يجعل منصة الإمتحان لا تفتح على الإمتحان .
- ممنوع عمل باسورد للتابلت أو رسم أو نقش لأن مع التحديثات حتى لو كتبت الباسورد صحيح لن يفتح التابلت
- ممنوع تركيب اسكرينه للتابلت لأنها بتقلل التاتش مما يؤدى إلى صعوبة التنقل بين أسئلة الإمتحان الإلكتروني هو فى جراب متين محافظ عليه
- ممنوع التسجيل على أى منصة من منصات التابلت بحساب مختلف عن البريد الإلكتروني الموحد للطالب .
- مواقع جوجل ويوتيوب على التابلت مغلقين على التابلت ، وممنوع فتحهم منعا لحدوث مشاكل فى الامتحان الإلكتروني
- يجب شحن التابلت عند وصول شحنه ٢٥% ، وممنوع ترك الشحن يقل عن ذلك حتى لا تتلف البطارية
- ممنوع غلق التابلت نهائيا لأيام ، فيجب أن يكون مفتوحا دائما ومتصل بالواي فاي بالمدرسة او بالمنزل على فترات
- التابلت عهدة سيتم ردها للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ولذا يجب الاحتفاظ بـ ( كرتونة التابلت - والتابلت نفسه - والشاحن - والسماعة - والجراب - والقلم ) ، و فى حالة تلف الشاحن او السماعة يتم شراء بديل
- لابد من الحفاظ على التابلت مع تنفيذ التحديثات التي سيتم الاعلان عنها منعاً لوجود أى مشاكل أثناء الإمتحان الإلكتروني