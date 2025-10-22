قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين لدعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

وقّعت الأكاديمية المهنية للمعلمين اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة ، تستهدف دعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث ومفاهيم التنمية المستدامة 

يأتي ذلك في إطار توجه الأكاديمية المهنية للمعلمين المستمر نحو الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلمين.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لرسالتها في تمكين المعلم المصري بإعتباره حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، واستنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2008 الذي يحدد اختصاصاتها ودورها في بناء كوادر تعليمية قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

 كما أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن هذا التعاون يُعد خطوة جديدة ضمن مسارها الإستراتيجي لتوسيع شراكاتها محليًا ودوليًا مع مؤسسات التدريب والتعليم المرموقة، بما يثري منظومة التنمية المهنية ويعزز مكانة الأكاديمية كبيت خبرة وطني رائد في تطوير المعلمين وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

على جانب آخر ، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استلام التابلت .

وقد تمثلت هذه التعليمات فيما يلي :

  • ممنوع أى طالب يغير أى شىء في التابلت ،لأن تغيير أى شىء بسيط يجعل منصة الإمتحان لا تفتح على الإمتحان .
  •  ممنوع عمل باسورد للتابلت أو رسم أو نقش لأن مع التحديثات حتى لو كتبت الباسورد صحيح لن يفتح التابلت 
  •  ممنوع تركيب اسكرينه للتابلت لأنها بتقلل التاتش مما يؤدى إلى صعوبة التنقل بين أسئلة الإمتحان الإلكتروني هو فى جراب متين محافظ عليه
  •  ممنوع التسجيل على أى منصة من منصات التابلت بحساب مختلف عن البريد الإلكتروني الموحد للطالب .
  •  مواقع جوجل ويوتيوب على التابلت مغلقين على التابلت ، وممنوع فتحهم منعا لحدوث مشاكل فى الامتحان الإلكتروني 
  •  يجب شحن التابلت عند وصول شحنه ٢٥% ، وممنوع ترك الشحن يقل عن ذلك حتى لا تتلف البطارية
  •  ممنوع غلق التابلت نهائيا لأيام ،  فيجب أن يكون مفتوحا دائما ومتصل بالواي فاي بالمدرسة او بالمنزل على فترات
  •  التابلت عهدة سيتم ردها للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ولذا يجب الاحتفاظ بـ ( كرتونة التابلت - والتابلت نفسه - والشاحن - والسماعة - والجراب - والقلم ) ، و فى حالة تلف الشاحن او السماعة يتم شراء بديل 
  • لابد من الحفاظ على التابلت مع تنفيذ التحديثات التي سيتم الاعلان عنها منعاً لوجود أى مشاكل أثناء الإمتحان الإلكتروني
الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية التعليم أعضاء هيئة التعليم المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يعلن أخبار سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

جانب من اللقاء

نهي أبو بكر: مصر تواصل جهودها في تعزيز الأمن الإقليمي والمشروعات التنموية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد