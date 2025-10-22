إجراء عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين لدعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم

وقّعت الأكاديمية المهنية للمعلمين اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة ، تستهدف دعم أعضاء هيئة التعليم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث ومفاهيم التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار توجه الأكاديمية المهنية للمعلمين المستمر نحو الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلمين.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا لرسالتها في تمكين المعلم المصري بإعتباره حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، واستنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2008 الذي يحدد اختصاصاتها ودورها في بناء كوادر تعليمية قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

كما أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن هذا التعاون يُعد خطوة جديدة ضمن مسارها الإستراتيجي لتوسيع شراكاتها محليًا ودوليًا مع مؤسسات التدريب والتعليم المرموقة، بما يثري منظومة التنمية المهنية ويعزز مكانة الأكاديمية كبيت خبرة وطني رائد في تطوير المعلمين وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

