مياه البحر الأحمر تسحب تجمعات الأمطار بعدة مناطق بالغردقة.. وتواصل إعلان حالة الطوارئ

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بالدفع بسياراتها ومعداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار بعده مناطق بمدينة الغردقة.



حيث تعرضت المدينة لأمطار متوسطة وعلى الفور تم الدفع بسيارات سحب وشفط المياه ومعدات الشركة وكذلك فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي وفرق الازمات والطوارئ بالشركة وجاري سحب تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار.

و أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ وجاهزية غرف تصريف مياه الأمطار و جميع فرق العمل وسيارات سحب المياه لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقره.

و أشار إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ والتي تعمل على مدار اليوم لاستقبال بلاغات المواطنين للتعامل معها على الفور من خلال التنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالشركة.