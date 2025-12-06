حفل تخريج دفعتين من معهد الكتاب المقدس بالمعادي .. صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم السبت، حفل تخريج الدفعتين ١٩ و ٢٠ من معهد الكتاب المقدس التابع لإيبارشية المعادي، الذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

تضمن حفل تخريج الدفعتين البالغ عددهم ١٣٠ خريج وخريجة، كلمة للمهندس ماجد مكرم مدير المعهد، وفيلم تعريفي عن دور ورسالة المعهد، كلمة الخريجين، ألقاها أحد خريجي الدفعة ١٩ وأحد خريجي الدفعة ٢٠ إلى جانب كلمة لنيافة الأنبا دانيال.

وفي كلمته هنأ قداسة البابا الخريجين مثنيًا على اهتمامهم بدراسة الكتاب المقدس، وحدثهم عن أهمية وتأثير كلمة الله على حياة الإنسان.