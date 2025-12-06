وزير الاتصالات يزور شركة القمم المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي

استهل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارته لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بعقد لقاء مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارية بالمحافظة، ومناقشة جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطوير مكاتب البريد، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون فى تنفيذ المشروعات التى تستهدف تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية ودعم جهود التحول الرقمى وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وعقب اللقاء؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء طارق مرزوق رافقهما المهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عدد من مواقع تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بمدينة المنصورة، للوقوف على الموقف التنفيذى ومراجعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمنى والمعايير الفنية المقررة، حيث يستهدف المشروع دعم احتياجات المواطنين المتنامية والقطاعات الخدمية والتجارية، وتمكينهم من استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة فى مجالات التعليم عن بُعد، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والبث عالى الجودة، بما يواكب رؤية الدولة للتحول الرقمى.

ويستهدف المشروع فى مرحلته الأولى تحويل 118671 عميل فى المرحلة الأولى إلى شبكة الألياف الضوئية، وإتاحة استيعاب 111773 عميل جديد للتوسعات المستقبلية خلال ذات المرحلة، وتحويل 48881 عميل إلى الألياف الضوئية فى المرحلة الثانية مع إتاحة استيعاب 49516 عميل للتوسّع المستقبلى، حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات فى محافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع رقمى متكامل ويُسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وفى سياق متصل قام الدكتور عمرو طلعت واللواء طارق مرزوق بزيارة تفقدية لمقر شركة القمم (qTech) السعودية المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمى، بمدينة المنصورة وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وتُعد شركة القمم (qTech) إحدى أبرز الشركات التقنية السعودية المدرجة فى سوق "نمو"، وتقدم منذ أكثر من 16 عامًا حلول وخدمات التحول الرقمى لأكثر من 200 جهة حكومية داخل المملكة. ويمثل تواجد الشركة فى مصر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للنمو، حيث تدير مقرين فى القاهرة والمنصورة ويعمل بها نحو 200 متخصص مصرى من المهندسين والشباب فى مجالات تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، وهندسة البيانات، وضمان الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة المنتجات الرقمية. وتستفيد الشركة من الكفاءات المصرية عالية المهارة فى تنفيذ معظم مشروعاتها التقنية، وتطوير الحلول الرقمية لعملاء الشركة بالخارج.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عمرو طلعت إلى عرض تفصيلى حول أعمال الشركة وتوسعاتها داخل مصر، والمشروعات الرقمية التى تنفذها فرق الشركة فى مصر وطبيعة الحلول والخدمات التى تُقدم لعملائها فى المنطقة. ودورها كشريك تقنى إقليمى يقوم بتطوير مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، وتنفيذ عمليات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى مختلف الأسواق، وخاصة السوق السعودى.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بجهود الشركة فى تعزيز تواجدها داخل المنصورة وتوسيع عملياتها وتصدير الخدمات الرقمية من مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الشركات التكنولوجية العاملة فى المحافظات لتمكينها من خلق المزيد من فرص العمل وتقديم حلول رقمية عالية الجودة، وتعزيز تنافسية مصر كمركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والخدمات القائمة عليها.

وأكد المهندس أحمد الظاهر أن توسع شركات إقليمية رائدة مثل القمم (qTech) فى المحافظات يعكس الثقة المتنامية فى القدرات التقنية المصرية، ويُسهم فى تحقيق استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لزيادة صادرات التعهيد، وتوسيع قاعدة مراكز الخدمات العالمية وتصدير الخدمات الرقمية وانتشارها خارج القاهرة، وجذب استثمارات جديدة فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

جولة تفقدية داخل مقر الشركة

كما قام الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل مقر الشركة، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع العاملين استمع خلاله إلى آرائهم وتجاربهم فى مشروعات الشركة. مؤكدا أن خبرات وقدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا تعد هى المحرك الاول لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة التعهيد فى مصر.

وأشار المهندس أحمد عبد السلام عبد الجبير الرئيس التنفيذى لشركة القمم (qTech)، إلى التعاون المستمر بين "إيتيدا" والشركة عبر مركز تقييم وإعتماد البرمجيات (SECC) وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج فى مجالات التطوير CMMI، بما يعزز من كفاءة عمليات التطوير وزيادة انتاجيتها وجودة منتجاتها وتطوير كفاءتها الفنية وزيادة قدراتها التصديرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها بالشركة لتطوير مهارات الكفاءات المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالمنصورة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والتوسع فى بناء وتطوير المنتجات وتقديم الخدمات وخاصة فى مجالات إدارة المدن وحلول الذكاء الاصطناعى الفترة المقبلة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة ويدعم الطلب المتزايد من الأسواق الإقليمية.