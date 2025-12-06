قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
توك شو

وداعًا للورق.. وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات إلكترونيا

محمد البدوي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة قطعت خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات المرور، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات، ما أدى إلى إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بشكل نهائي.

سهولة وسرعة الخدمة المقدمة

وأوضح أن المواطن لم يعد بحاجة إلى الانتقال بين الجهات لإنهاء إجراءات التجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد أحدث نقلة كبيرة في سهولة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" مع الإعلامي محمود سعيد على شاشة إكسترا نيوز، أن تجديد رخص المركبات الإلكتروني كان مطبقًا بالفعل عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية، إلا أن الجديد هو إلغاء المستند الورقي الذي كان يتطلب توجه المواطن إلى نيابة المرور لسداد المخالفات والحصول على الشهادة الورقية.

وشدد على أن الربط الجديد يتيح للموظف المختص بوزارة الداخلية الاطلاع على جميع البيانات مباشرة دون أي تدخل من المواطن.

تبادل البيانات بين الجهات الحكومية

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التطور يجسد مفهوم "الحكومة التشاركية"، التي تعمل من خلال تبادل البيانات بين الجهات الحكومية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وكشف أن المواطن أصبح قادرًا على إنهاء عملية التجديد بالكامل من دون مستندات ورقية، ومن دون زيارة المرور، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز مسار التحول الرقمي الشامل الذي تطبقه الدولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن إلغاء هذه الخطوة الورقية لم يكن إجراءً تقنيًا فقط، بل يمثل معالجة مباشرة لأحد أبرز المعوقات التي كانت تواجه المواطنين لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطوات مشابهة في عدة قطاعات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية مبسطة وفعّالة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة وتكامل كامل بين قواعد البيانات الحكومية.

تجديد الرخصة رخصة المرور الاتصالات وزير الاتصالات عمرو طلعت النيابة العامة التحول الرقمي خدمات المرور

