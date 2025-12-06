وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسى بعد تطويره

افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء / طارق مرزوق محافظ الدقهلية مكتب بريد المنصورة الرئيسى، فى محافظة الدقهلية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية، من بينها خدمات الشهر العقارى، إضافة إلى خدمات مصر الرقمية. حيث كان فى استقبالهما الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن تطوير مكتب بريد المنصورة الرئيسى يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جعل البريد المصرى منصة خدمية شاملة تقدم للمواطنين خدمات حكومية ومالية وخدمات مصر الرقمية بجودة وكفاءة عالية؛ مشيرا إلى أن خطة تطوير البريد المصرى يتم تنفيذها وفقا لعدة محاور متكاملة تتضمن تحديث فروعه، وتوسيع شبكة مكاتبه فى جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين به، بما يعزز دوره كمحور رئيسى فى تحقيق الشمول المالى ودعم جهود الدولة فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات، والمضى قدمًا فى تنفيذ التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

ومن جانبها؛ أوضحت داليا الباز أن افتتاح مكاتب بريد الدقهلية يأتى فى اطار خطة التطوير المتكاملة التى تنفذها الهيئة القومية للبريد ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها وتيسير حصولهم عليها بسهولة ويسر، مؤكدة أن الهيئة تعمل على الارتقاء بمنظومة الخدمة المقدمة للمواطنين، عبر رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات فى مختلف المحافظات، من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث آليات العمل وتدريب العاملين بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل كفاءة، مشيرة أن أعمال تطوير مكاتب البريد تُنفذ فى جميع المحافظات دون استثناء، وبنفس مستوى التحديث المطبق فى المراكز الرئيسية.

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تضم 317 منفذ بريد بالإضافة الى 220 ماكينة صراف آلى "ATM" منتشرين فى جميع انحاء المحافظة مقسمين على منطقتين بريد وهم منطقة بريد شمال الدقهلية، ومنطقة بريد جنوب الدقهلية.

هذا ويقع مكتب بريد المنصورة الرئيسى على مساحة 150 مترًا مربعًا ويضم 10 شبابيك، ومزود بماكينة صراف آلى، كما تم تزويد المكتب بجهاز كيوماتيك "النداء الآلي" لتنظيم الخدمة.

كما قام الدكتور/ عمرو طلعت واللواء/ طارق مرزوق رافقهما المهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بزيارة ميدانية إلى سنترال المنصورة شرق بمحافظة الدقهلية لتفقد سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل مركز المبيعات، حيث تابع آلية العمل داخل المركز لتقديم خدمة متكاملة تلبى احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.

ويقدم سنترال المنصورة شرق جميع خدمات الاتصالات من التليفون الأرضى، وخدمات الإنترنت، والموبايل، وخدمات التكافل وغيرها، وذلك لأكثر من 64250 عميلا من عملاء الصوت وأكثر من 45200 عميل من عملاء البيانات.

كذلك تفقد الدكتور/ عمرو طلعت واللواء/ طارق مرزوق رافقهما المهندس/ تامر المهدى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنصورة، والتى تضم فى مراحلها المختلفة نحو 364 طالبا وطالبة، ويعمل بها 44 معلم وإدارى، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة والتى تم تزويدها ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يحقق رؤية الوزارة فى اعدد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

هذا وتضم المدرسة 24 فصلًا أكاديميًا و5 معامل للحاسب الآلى والشبكات وورشتين متخصصتين مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال للطلاب، وقد تم تخريج دفعتين من مدرسة WE – المنصورة بإجمالى عدد خريجين 383 خريج والتحق العديد منهم بسوق العمل إلى جانب استكمال مساراتهم الجامعية بالكليات والمعاهد المختلفة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى قطاعى الصحة وخدمات المواطنين، قام الدكتور عمرو طلعت يرافقه اللواء طارق مرزوق، بزيارة تفقدية لمستشفى الصدر بالمنصورة، إحدى المنشآت الطبية المشاركة فى منظومة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، لدعم خدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين.

ويأتى تنفيذ أنشطة منظومة التشخيص عن بُعد ضمن خطط الدولة لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الصحة، حيث تسهم هذه الجهود فى تحقيق نقلة نوعية فى جودة الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية، عبر ربط الوحدات الصحية بالمستشفيات المركزية والجامعية لتوفير استشارات دقيقة وسريعة للمواطنين.

وخلال الزيارة تم استعراض آليات العمل داخل المستشفى ودور منظومة التشخيص عن بعد فى تحسين جودة الخدمات الطبية، حيث تُعد محافظة الدقهلية واحدة من أكثر المحافظات تميزًا فى تطبيق هذه المنظومة، وتضم المحافظة شبكة متكاملة من وحدات ومؤسسات الرعاية الصحية بإجمالى ٢٢ وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد، تعمل ١٧ وحدة منها كمستقبل خدمة، بالإضافة إلى ٥ وحدات تعمل كمقدم خدمة فى عدد من التخصصات الطبية، منها ١٧ وحدة تابعة لوزارة الصحة والسكان تقدم خدمات التشخيص عن بُعد، وتشمل مستشفيات: المنصورة الدولى، والجلدية، وميت غمر، ونبروه، وصدر المنصورة، والمنزلة، ورمد المنصورة، وجمصة، وشربين، وبلقاس، وأجا، والجمالية، ومنية النصر، ودكرنس، وتمى الأمديد، وحميات المنصورة، والسنبلاوين.

كما تدعم منظومة التشخيص عن بُعد بمحافظة الدقهلية خمس منشآت جامعية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تسهم بشكل مباشر فى تقديم استشارات متخصصة ورفع دقة التشخيص للمرضى بالمحافظة، وتشمل مستشفيات المنصورة الجامعى الرئيسى، والمنصورة الجامعى للكلى والمسالك، والمنصورة الجامعى للباطنة، والمنصورة الجامعى للأطفال، والمنصورة الجديدة (جارٍ تشغيلها).

وساهمت منظومة التشخيص عن بُعد بشكل كبير فى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتسريع عمليات التشخيص وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة للمواطنين فى 108 تخصص طبى مختلف. كما بلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها خلال عامى 2023 و 2024 أكثر من 100 ألف حالة بمحافظة الدقهلية من بين إجمالى 290 ألف حالة تم تشخيصها على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما يشكّل أكثر من 30% من إجمالى الحالات المستفيدة التى تمت خدمتها حتى الآن.

وكان قد تم تشغيل وحدة التشخيص عن بُعد بالمستشفى فى 28 فبراير 2023، واستقبلت منذ ذلك الحين أكثر من 4400 حالة تم عرضها على خبراء التخصصات المختلفة عبر منظومة التشخيص عن بُعد.