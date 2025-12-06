يتقفل على صباعكم.. عمرو أديب عن المطالبة بغلق نادي الزمالك: فضيحة

استنكر الإعلامي عمرو أديب المطالبات بغلق نادي الزمالك، مرددا هذه المطالبات فضيحة، مشددًا على أن هناك من يسعى لتصغير دور النادي وتشويهه.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر: "إية الفضيحة دي، في ناس عايزينه يخرب"، مؤكدا أن نادي الزمالك نادي الدولة، داعيًا إلى منح النادي فرصة للحفاظ على دوره، مضيفًا: "نشوف حل، نقفل النادي إزاي إلهي يتقفل على صباعكم أو دراعكم، عيب قلة الحيلة دي".

وأشار أديب إلى أن دور النادي يتجاوز كرة القدم، فهو مكان تربوي للشباب الذين يمارسون الرياضة ويبتعدون عن المخدرات، موضحًا: "نادي الزمالك مش كورة بس، أرجوكم عايز أعرف مين مسؤول عن نغمة غلق النادي".

وأضاف أديب متسائلًا عن جدوى غلق النادي بالنسبة للكرة المصرية، قائلاً: "دا نادي دولة مش بتاعي أو بتاع اللاعيبه ولا مجلس الإدارة، ده عامل زي الشركة الخسرانة في الدولة".

وأكد أديب أن الحفاظ على استمرارية النادي يخدم الشباب والمجتمع، مشيرًا إلى أن الهجوم على الزمالك غير مبرر وينبغي التركيز على دوره الإيجابي بعيدًا عن الجدل.