عمرو أديب عن بشار الأسد: الجنود بتوعه كانوا بيبوسوا إيده وده هو الديكتاتور

علق الإعلامي عمرو أديب على الفيديوهات المسربة التي انتشرت للرئيس السوري السابق بشار الأسد، واصفًا إياها بأنها يمكن أن تُدرج في كتاب بعنوان "الدكتاتورية".

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر: "الفيديوهات تم العثور عليها في القصر الرئاسي ومكتوب عليها سري جدا، وهي لبشار وهو يتجول في الغوطة ومعه لونا الشبل، والتي توفت بعد ذلك في حادث غريب".

وأضاف: "أنا واقف عند صفات الديكتاتور الذي يسب شعبه، بشار سخر من شعبه بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن المؤيدين لبشار الأسد كانوا يظنون أنه يحب شعبه، لكنه في الواقع مارس الظلم والقتل، موضحًا: "الجنود بتوعه كانوا بيبوسوا إيده، ده هو الديكتاتور".

وأشار إلى أن الفيديوهات تظهر أن الديكتاتور دائمًا يسعى للبقاء في السلطة، لكنه في النهاية "إلى مزبلة التاريخ".

كما تطرق أديب إلى سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن النظام انهار في ساعات على يد جماعات غير منظمة، مضيفًا أن هذا الحدث يصادف الذكرى السنوية الأولى لأحمد الشرع المدعوم من قوى دولية وعربية، بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.