حماس تبدي استعدادها لتسليم السلاح بشرط.. وتؤكد: نقبل بوجود قوات دولية

أكد خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، السبت، استعداد الحركة للتخلي عن سلاحها وتسليمه إلى الجهة التي ستتولى إدارة القطاع مستقبلاً، مشددًا على أن هذه الخطوة مرهونة بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.

وقال الحية في بيان صحافي إن "سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة".

وذكر مكتبه لوكالة "فرانس برس" أن المقصود بالدولة هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

وأوضح الحية أن ملف السلاح ما زال قيد البحث بين الفصائل والوسطاء، مؤكدًا أن "الاتفاقات المطروحة لا تزال في مراحلها الأولى".

كما أعلن قبول حماس بوجود قوات دولية تعمل كقوة فصل ومراقبة على الحدود وتتابع تنفيذ وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.