قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب عن وفاة السباح يوسف محمد: الـCpr لازم يستمر حتى أثناء نقل المريض
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد قبل أسبوع لقاء سريا في إسرائيل مع توني بلير، وذلك لبحث ما يوصف بـ"اليوم التالي" في غزة بعد الحرب.

خلال اللقاء، طرح بلير فكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على مناطق محددة من غزة كتجربة أولية، تمهيدا لتوسعة السيطرة لاحقا، في حال أثبتت جدواها.

من جهتها، لم ترفض إسرائيل الفكرة فورا، وأكدت المصادر أن نقاشات جادة تجرى في هذا الإطار.

فيما كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي، رفضا الكشف عن هويتيهما، أن هناك نية لإطلاق هيئة دولية لحكم غزة بحلول نهاية العام، تحت اسم مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة نحو اثني عشر زعيماً من الشرق الأوسط وغرب العالم. الهدف من المجلس، بحسب القول، هو إدارة غزة بتفويض أممي لمدة عامين قابلة للتجديد.

وأضاف المصدران أن الخطة تتضمن كذلك تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين تتولى الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب.

وبحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، فمن المتوقع الإعلان عن الخطة رسمياً قبل نهاية 2025 أثناء لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو.

بنيامين نتنياهو لقاء سريا إسرائيل توني بلير اليوم التالي في غزة السلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

حفل تخريج دفعتين من معهد الكتاب المقدس بالمعادي .. صور

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر ذوي الإعاقة بالمنوفية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

رئيسة القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد