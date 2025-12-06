قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط مخزن غير مرخص لتجميع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بالقليوبية

إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين في القليوبية، اليوم السبت، حملاتها الرقابية التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف التواجد الرقابي وإحكام السيطرة على الأسواق.
تأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة للدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، مدير مديرية تموين القليوبية، حيث وجّه بتنفيذ حملتين تموينيتين موسعتين بنطاق شبين القناطر ومركز ومدينة بنها، بجانب حملات المخابز اليومية، وذلك للتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة.
وأسفرت الحملة في شبين القناطر عن ضبط عدد من المخالفات المهمة، أبرزها ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتجميع أسطوانات البوتاجاز المدعمة والإتجار بها، والتحفظ على 100 أسطوانة بوتاجاز 50 كبيرة – 50 صغيرة داخل أحد المستودعات التابعة للنطاق، وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر واحد لمحل عصائر يعمل بدون شهادة صحية.

ضبط المخالفات 

وأسفرت الحملة في مركز ومدينة بنها عن تحرير 6 محاضر لمحلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لمحل علافة لحيازته 11 شيكارة نخالة خشنة بدون فواتير بوزن إجمالي 440 كجم، 2 محضر ضد بدّالين تموين لغلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية مستمرة في تنفيذ خططها الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للغش التجاري، وحماية حقوق المواطنين.
وشدد على أن المديرية تقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمنظومة التموينية، مع الحرص في الوقت نفسه على دعم وحماية الكيانات التجارية الملتزمة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري.

