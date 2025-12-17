لإعادة الانضباط .. حملات إشغالات مستمرة صباحًا ومساء داخل مدينة الشيخ زايد .. شاهد

واصل جهاز مدينة الشيخ زايد تنفيذ حملات إشغالات صباحية ومسائية مكبرة، في إطار جهوده المستمرة لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الحملات إزالة التعديات والإشغالات بمنطقة سنتر الحرم بالحي الحادي عشر، والمحلات أسفل العمارات، إلى جانب التعامل مع الباعة الجائلين المتواجدين بالطرق والمحاور الرئيسية وداخل الأحياء والمناطق السكنية، حيث تم التحفظ على تروسيكلات فرز وعدد من عربات بيع الفاكهة التي تفترش الطريق العام وتتسبب في تشويه المظهر العام وإعاقة الحركة.

كما تم تنفيذ حملة مسائية المحلات والكافيهات أسفل عمارات الحي الأول والحي الثالث، بالإضافة إلى سنتر اللؤلؤة بالحي الأول، وأسفرت عن التحفظ على جميع الإشغالات المخالفة وإيداعها مخازن الجهاز.

وجرى تنفيذ الحملات بالتعاون مع شرطة المرافق، وبحضور العقيد شريف الطويل، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الانضباط والتصدي لكافة صور المخالفات داخل المدينة.