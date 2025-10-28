شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

جرى تداول مقطع فيديو رسمي ظهر فيه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الراحل، يحيى السنوار، قبل أيام قليلة من اغتياله في غزة، بعد أن نشرت المقطع هيئة البث العبرية.

وذكرت المنصة الإعلامية للاحتلال أنها حصلت على الفيديو من كاميرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة عقب اغتيال السنوار.

بينما حصل جنود الاحتلال على الفيديو من غزة نفسها فيما يبدو أن جنود الاحتلال حصلوا على المادة الفيلمية من مواقع تخص قائد المقاومة الراحل أو مواقع لها، علاوة على ما صوره جنود الاحتلال أنفسهم خلال تعقبهم له وللعمليات بغزة.

ويُظهر الفيديو الرجل في الأيام الأخيرة من حياته وهو يتجوّل بين أنقاض المنازل المدمّرة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتُبيّن اللقطات القصيرة السنوار مرتدياً عباءة سوداء تغطي رأسه، ويتحرّك بحذر داخل أحد المنازل برفقة أحد عناصر الحركة.

https://www.youtube.com/shorts/X19K4iPMRzg

كان الجيش الإسرائيلي قد نشر قبل أيام لقطات أخرى تُظهر العثور على جثة السنوار الذي استشهد في اشتباك مسلّح مع القوات الإسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، إلى جانب اثنين من مقاومي الحركة كانا برفقته.

https://youtube.com/shorts/X19K4iPMRzg?si=4lpm5p9cpcpCigmW

واستشهد السنوار بعد مقاومة لقوات الاقتحام الإسرائيلية حتى تم اغتياله.