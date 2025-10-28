اليابان .. قاتل آبي يقر بجريمته في أول جلسة إستماع بالمحكمة

أفادت وكالة "كيودو" أن الياباني الذي اغتال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي اعترف بذنبه في الجريمة في أول جلسة استماع بالمحكمة وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من حادثة إطلاق النار المميتة في مدينة نارا الغربية في يوليو 2022.

وأطلق المتهم تيتسويا ياماجامي (45 عاما)، النار على شينزو آبي من الخلف وأفرغ رصاصتين في ظهره من مسدس ملفوف بشريط لاصق أسود اللون.

واشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن القاتل كان يعتقد بأن آبي روج لمجموعة دينية قدمت لها والدته "تبرعا كبيرا".

ومن المقرر أن تُختتم المحاكمة في 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن يُصدر الحكم في 21 يناير من العام المقبل.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد أطلق ياماغامي النار مرتين من مسدس يدوي الصنع على آبي، الذي كان يلقي خطابًا انتخابيًا في نارا في 8 يوليو 2022، قبل انتخابات مجلس الشيوخ.

توفي رئيس الوزراء السابق متأثرًا بفقدان الدم نتيجة تلف في الشرايين تحت الترقوة اليمنى واليسرى.