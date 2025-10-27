عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى طوكيو في مستهل زيارته لليابان.

وكان ترامب قد أجرى خلال زيارته إلى كوالالمبور محادثات مع المسؤولين الماليزيين تناولت ملفات التعاون الثنائي، والتحديات الإقليمية، وسبل مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب في طوكيو رئيس الوزراء اليابانى لبحث العلاقات الدفاعية وقضايا التجارة والتعاون في مجال التكنولوجيا، قبل أن يواصل جولته التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية والفلبين.

وتأتي الجولة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وسط مساع أمريكية لتأكيد حضورها الإستراتيجي ومواجهة النفوذ الصيني في آسيا.



