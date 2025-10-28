"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة

في واقعة لم تخطر على بال أحد، شهدت محكمة الأسرة بسوهاج أغرب دعوى طلاق للضرر، أقامتها سيدة عشرينية تُدعى "س. أ"، تتهم فيها زوجها بإهانتها والتعدي عليها لفظيًا وجسديًا، بعد أن رفضت أن تكتب له تعليقًا بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القصة الكاملة

وروت الزوجة قائلةً:" زوجي مدمن سوشيال ميديا.. لا يمر يوم دون أن ينشر صورًا له أو منشورات عن نفسه، وعندما أنشأت حسابًا جديدًا وبدأت أتابع بعض الصفحات الخاصة بالطبخ والموضة، لاحظ أنني لم أقم بعمل طلب صداقة إليه أو إعجاب أو تعليق على منشوراته، فاعتبر ذلك تقليلًا من شأنه".

تعليق على فيسبوك ينهي علاقة زوجية بسوهاج

وأضافت الزوجة:" بدأ يتهمني بالتقصير وقلة الاهتمام، ثم تطور الأمر إلى مشادات يومية، حتى جاء اليوم الذي طلب فيه مني صراحة أن أكتب له تعليقًا أمام الجميع أقول فيه (أنت أفضل زوج في العالم)... وعندما رفضت، ثار غضبه، وألقى بهاتفي أرضًا، وهددني بالطلاق إن لم أنشر صورنا معًا".

وأكدت الزوجة العشرينية، أنها تركت المنزل بعد تلك الواقعة؛ إثر تعدّيه عليها بالسبّ والضرب، ثم لجأت إلى محكمة الأسرة مطالبةً بالطلاق للضرر، قائلةً:" تعبت من المقارنات والغيرة الإلكترونية، لم أتزوج لأعيش تحت ضغط (اللايك والشير)".

من جانبه، قال الزوج في أقواله أمام المحكمة إنّ زوجته "باردة المشاعر"، ولا تبدي أي اهتمام به سواء في الواقع أو عبر مواقع التواصل، وأنه يرى أن دعمها له علنًا "حق طبيعي" له.

وتسببت القضية في حالة من الجدل داخل أروقة المحكمة، حيث اعتبرها البعض تجسيدًا حقيقيًا لهيمنة "العالم الافتراضي" على العلاقات الأسرية، حتى باتت المشاعر تُقاس بعدد التفاعلات، لا بما في القلوب.