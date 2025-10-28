إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين في سوهاج

شهدت مدينة سوهاج، حادثًا مروريًا مروعًا بمنطقة العروبة، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تصادم بين موتوسيكلين كانا يسيران بسرعة عالية؛ ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة في المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكلين" أمام محطة المطافيء بالعروبة، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم أول سوهاج إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة أحد قائدي الموتوسيكلين تخطي الآخر؛ ما أدى إلى اصطدامهما بقوة وسقوط قائدي الدراجتين ومرافقيهما على الأرض.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة شباب، هم:" ع. س. م- 18 عامًا، وك. ع. ح- 20 عامًا، وم. أ. ع 19 عامًا، ور. م. ن 22 عامًا، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج"، بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم إخطار المستشفى لتجهيز طاقم الطوارئ تحسبًا لأي مضاعفات.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة فحص ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالحادث تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.