بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
محافظات

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تعد محافظة سوهاج في الأونة الأخيرة مسرحًا للحوادث التقليدية فقط، بل أصبحت تشهد سلسلة من الوقائع الغريبة التي كان أبطالها حيوانات صغيرة الحجم، لكنها خلّفت وراءها خوفًا واسعًا بين الأهالي وأسئلة لا تنتهي حول أسباب تكرارها.

بدءًا من هجوم فأر على فتاتين داخل منزلهما بقرية شندويل، مرورًا بـ لدغات عقرب قاتلة أنقذ منها الأطباء فتاة في معجزة طبية، وصولًا إلى الحادث الأكثر ألمًا حين فقدت أم رضيعتها ذات الأربعة أشهر بعد أن هاجمتها "عرسة" داخل المنزل.

وقائع تثير الرعب في القرى الهادئة

في قرية شندويل بمركز المراغة، فوجئت فتاتان بهجوم فأر داخل منزلهما؛ ما أسفر عن إصابتهما بجروح سطحية نُقلتا على إثرها إلى المستشفى.

وفي طهطا، شهدت المحافظة مأساة أخرى بعدما لقيت رضيعة مصرعها إثر عقر من حيوان “العرسة”، لتتحول الواقعة إلى صدمة إنسانية أثارت مشاعر الحزن في أرجاء القرية.

وفي مشهد آخر لا يقل غرابة، كادت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا أن تفقد حياتها بعد تعرضها لـ ثلاث لدغات عقرب قاتلة، قبل أن يتمكن فريق طبي من إنقاذها بإعجاز طبي نادر بعد حقنها بـ107 أمصال كاملة.

ما وراء المشهد.. أسباب بيئية وصحية

الخبراء البيطريون والبيئيون يُرجعون تزايد تلك الحوادث إلى خلل في التوازن البيئي داخل المناطق الريفية؛ نتيجة تراكم القمامة ومخلفات المنازل، ما يوفر بيئة مثالية لتكاثر القوارض والزواحف.

ويشير مختصون إلى أن غياب حملات المكافحة المنتظمة وتراجع الوعي بأساليب الوقاية داخل القرى أديا إلى تسلل هذه الكائنات إلى المنازل، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يدفع القوارض والثعابين للبحث عن الدفء ومصادر الغذاء داخل البيوت الريفية.

مطالبات بحملات مكثفة

وناشد الأهالي، مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية في سوهاج، بتنفيذ حملات تطهير ومكافحة القوارض، مع التنسيق مع إدارات الصحة لمتابعة الحالات المشتبه في إصابتها بعقر أو لدغ.

وتوفير الأمصال واللقاحات بجميع المستشفيات المركزية؛ لإنقاذ أي مواطن قد يُصاب بعقر حيواني.

كيف نتفادى تكرار تلك الحوادث؟

يرى خبراء الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من المنازل نفسها، من خلال:

  • التخلص الآمن من القمامة وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة.
  • سد الفتحات والثقوب الأرضية التي تُعد ممرات للقوارض والزواحف.
  • إجراء حملات توعية في القرى حول خطورة التعامل المباشر مع الحيوانات الصغيرة أو محاولة قتلها يدويًا.
  • دعم برامج المكافحة الدورية بالمبيدات الآمنة في المناطق الزراعية والمنازل المتاخمة للمصارف.

وتبقى محافظة سوهاج في مواجهة مفتوحة مع كائنات صغيرة لكنها خطيرة، تحتاج إلى تعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين لتطويق آثارها قبل أن تتحول إلى ظاهرة مقلقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قوارض فأر عرسة عقرب

