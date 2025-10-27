رئيس جامعة سوهاج يتابع الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع العام لمستشفى الجراحات التخصصية

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع العام ومبنى الخدمات الملحق بمستشفى الجراحات التخصصية (القلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام).

وذلك للتأكد من جاهزية جميع المرافق والتجهيزات، لضمان انطلاق العمل بالمستشفى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن مبنى المستشفى ومبنى الخدمات الملحق تم تصميمهما على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة ومجهزة بأحدث النظم الهندسية والطبية، لخدمة المرضى في مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تعمل علي قدم وساق للانتهاء قريباً من تجهيز المستشفى وتشغيلها بكامل أقسامها، لما تمثله من إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن المستشفى ستسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الصعيد، وتخفيف الضغط عن مستشفى سوهاج الجامعي الرئيسي.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، إلى جانب المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع، الذين استعرضوا الموقف الحالي للأعمال الإنشائية ومعدلات الإنجاز بالموقع.