محافظات

24 ساعة ساخنة في سوهاج.. هجوم غريب لفأر يرعب الأهالي.. مصرع وإصابة 14 شخصا والمحافظ يتابع تطورات الموقف

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في يوم شهد مزيجًا من الغرابة والدراما الإنسانية على أرض محافظة سوهاج، تتابعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث التي تنوعت بين الغريب والمأساوي، كان أبرزها إصابة فتاتين في هجوم غريب من "فأر" داخل منزلهما.

وحوادث مرورية دامية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة أكثر من 13 آخرين، إلى جانب جولات ميدانية مكثفة من المحافظ لمتابعة مشروعات الرصف ومتابعة المصابين في الحوادث الأخيرة.

هجوم غريب لفأر على فتاتين داخل منزلهما بالمراغة

شهدت قرية شندويل التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة غريبة أثارت دهشة الأهالي، بعدما هاجم "فأر" فتاتين داخل منزلهما، مما تسبب في إصابتهما بجروح سطحية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول كل من:"دنيا ع. أ، 19 عامًا، وسلسبيل ح. م، 15 عامًا"، مصابتين بادعاء عقر من فأر.

تم نقلهما إلى مستشفى المراغة المركزي لتلقي العلاج، وتم إعطاؤهما اللقاح الوقائي ضد السعار، فيما تم إخطار الوحدة المحلية والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير المنطقة.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بطما يُصيب شابين بإصابات خطيرة

وشهد مركز طما حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات بالغة، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز طما بانقلاب السيارة داخل الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أُصيب في الحادث كل من:" أحمد خ. م، 18 عامًا، من كفر الشيخ، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات، وعبد الرحمن م. م. أ، 17 عامًا، من قرية مشطا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري".

تم انتشالهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

مصرع ثلاثيني وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بجرجا

وفي حادث مروع آخر، لقي شخص مصرعه وأُصيب 13 آخرون في تصادم سيارة ميكروباص تقل عددًا من المعلمين بتروسيكل على الطريق السريع أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوب سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز إخطارًا من مأمور مركز جرجا بوقوع الحادث.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بفرع الكوامل، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

وتبيّن أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ومن بين المصابين:" س.ص.ف، 28 عامًا، ع.ش.م، 38 عامًا، ش.م.ع، 38 عامًا، آ.ر.أ، 30 عامًا، وم.ض.ر، 27 عامًا"، بإصابات تراوحت بين كسور وارتجاجات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظ سوهاج يتابع أعمال الرصف بطريق أسيوط – سوهاج الزراعي الشرقي

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أعمال الرصف بطريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي بمركز ساقلتة بطول 7 كيلومترات.

وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأشار رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى أن الطريق يُعد محورًا حيويًا يخدم قرى عديدة بالمركز ويسهل حركة النقل بين مراكز المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج طريق

