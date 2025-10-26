قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انطلاق سلسلة ندوات التوعية الدينية لطلاب الجامعة بمختلف الكليات، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، بدءًا من غداً الاثنين الموافق 27 من أكتوبر الجاري.

وأضاف النعماني أن الجامعة حريصة على تنفيذ توجهات القيادة السياسية بضرورة تنمية رأس المال البشري، ونشر الوعي والمعرفة بين الشباب.

واكد أن عقد مثل تلك الندوات والمحاضرات الدينية يهدف إلى توعية الطلاب وتوجيههم نحو التوازن بين الحياة الأكاديمية والروحية، وترسيخ القيم والأخلاق في نفوسهم، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والوقوف في وجه المفاهيم المغلوطة والتطرف والعنف، وتجنب الانجراف وراء التيارات الفكرية الضالة، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، والقضاء على الأفكار المنحرفة والهدامة.

وأشار إلى أن هذه الندوات تهدف أيضا للمساهمة في بناء شخصية الطلاب على أسس إيجابية قائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح.

من جانبه أشاد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون المثمر والمتميز مع مشيخة الأزهر الشريف، ومنطقة الوعظ الديني بسوهاج.

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على مد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات  المدنية والحكومية، لخدمة الطالب الجامعي، وتوفير بيئة جامعية تعليمية فعالة ومنتجة تشجع الموهوبين والمتميزين المساهمين بقوة في بناء وتنمية المجتمع.

واضاف أن سلسلة الندوات الدينية تبدأ غداََ لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم، يليه الثلاثاء بكلية الصيدلة، والأربعاء بكلية الهندسة، والخميس 30 أكتوبر بكلية الطب البشري.

ويستمر تنفيذ الندوات بباقي الكليات تباعًا على مدار شهر نوفمبر القادم حتى الإنتهاء من نشر التوعية الدينية داخل مختلف الكليات، موضحاً أن الندوات ستتضمن تنمية الوعى الديني والتثقيفي لدى الطلاب، بالإضافة إلى تحفيزهم على المشاركة فى تنمية مجتمعهم، وتقوية الشعور بالانتماء والولاء للوطن.

