محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري

وجّه اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور عمرو دويدار، بالتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لمتابعة حالة المصابين في الحادث المروري الذي وقع اليوم الأحد، على الطريق الزراعي الغربي، أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوبي المحافظة.

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد السيد، بمتابعة حالة المعلمين والمعلمات المصابون، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهن.

إصابة معلمات في حادث مروري بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ودراجة نارية "تروسيكل"، ما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة، تنوعت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن المصابين جميعهم مُعلمين ومُعلمات كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.