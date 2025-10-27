حزب حماة الوطن ينظم 7 مؤتمرات انتخابية لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي بمحافظة سوهاج

ينظم حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج 7 مؤتمرات انتخابية خلال الأيام المقبلة لدعم مرشحيه لمجلس النواب سواء بالقائمة الوطنية او المرشحين على المقاعد الفردية .

وقال الدكتور مختار همام مرسي أمين عام الحزب بسوهاج ومرشح القائمة الوطنية أن الحزب يسعى للتواصل المباشر مع المواطنين من خلال هذه المؤتمرات و الفعاليات و التعرف على احتياجاتهم و الاستماع إلى آرائهم و تشكيل حشد قوي للمرشحين من خلال طرح برامجهم الانتخابية بهذه المؤتمرات والفعاليات .

تنظيم 7 مؤتمرات يخوض الانتخابات المقبلة

و أضاف د. مختار همام أن الحزب استطاع خلال فترة َوجيزة ان يكون رقما في الحياة السياسية لما يتمتع به من حب بين الناس و التواصل المباشر معهم.

وأضاف مختار همام أن الحزب سوف يقوم بتنظيم 7 مؤتمرات يخوض الانتخابات المقبلة برؤية وطنية واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع.

واعلن كمال كمال شلبي أمين تنظيم حزب حماة الوطن بسوهاج انه طبقا للجدول المقرر سيتم عقد ٧ مؤتمرات بمختلف مدن محافظة سوهاج وهي كالتالي:

يبدأ اول مؤتمر غدا الثلاثاء 28 اكتوبر الجاري الساعه السابعة مساء بمركز أخميم بنادي أخميم الرياضي

ويعقد يوم الأربعاء القادم 29اكتوبر الساعة السابعة مساء مكان بقاعة هيفين بقلفاو امتداد ش الجمهورية بمدينة سوهاج



ويقام يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة السابعة مساء مؤتمر جماهيري ايضا خلف الاستاد الرياضي بمدينة سوهاج و يوم السبت 1 نوفمبر القادم

الساعه السابعة مساء بقاعة فيستيفال طريق أسيوط سوهاج و يوم الأحد 2 نوفمبر القادم

الساعه السابعة مساء بقرية ناحية عامر مركز المراغة

ويعقد يوم الاثنين 3نوفمبر القادم الساعة السابعة مساء مركز شباب مدينة جهينة.



وينظم الحزب آخر مؤتمراته يوم الثلاثاء 4 نوفمبر القادم الساعة السابعة مساء مكان المؤتمر بمدينة جرجا .

و المعروف ان حزب حماة الوطن يدفع بمرشحين ضمن القائمة الوطنية وهم الدكتور مختار همام و الدكتورة صباح صابر وينافس على المقاعد الفردية بخمسة مرشحين و هم علاء الحديوي و هاشم محمد هاشم و هاني عبد الجابر و أحمد عويش و صلاح العجاجي