تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
برلمان

حزب حماة الوطن ينظم 7 مؤتمرات انتخابية لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي بمحافظة سوهاج

محمد الشعراوي

ينظم  حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج 7 مؤتمرات انتخابية خلال الأيام المقبلة لدعم مرشحيه لمجلس النواب سواء بالقائمة الوطنية او المرشحين على المقاعد الفردية .

وقال الدكتور مختار همام مرسي أمين عام الحزب بسوهاج ومرشح القائمة الوطنية أن الحزب يسعى للتواصل المباشر مع المواطنين من خلال هذه المؤتمرات و الفعاليات و التعرف على احتياجاتهم و الاستماع إلى آرائهم و تشكيل حشد قوي للمرشحين من خلال طرح برامجهم الانتخابية بهذه المؤتمرات والفعاليات .

تنظيم 7 مؤتمرات يخوض الانتخابات المقبلة 

و أضاف د. مختار همام  أن الحزب  استطاع خلال فترة َوجيزة ان يكون  رقما في الحياة السياسية لما يتمتع به من حب بين الناس و التواصل المباشر معهم.

وأضاف مختار همام أن الحزب سوف يقوم  بتنظيم 7 مؤتمرات يخوض الانتخابات المقبلة برؤية وطنية واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع.

واعلن كمال كمال شلبي أمين تنظيم حزب حماة الوطن بسوهاج انه طبقا للجدول المقرر سيتم عقد ٧ مؤتمرات بمختلف مدن محافظة سوهاج وهي كالتالي:
يبدأ اول مؤتمر غدا الثلاثاء 28 اكتوبر الجاري الساعه السابعة مساء بمركز أخميم بنادي أخميم الرياضي

ويعقد يوم الأربعاء القادم 29اكتوبر الساعة السابعة مساء مكان بقاعة هيفين بقلفاو امتداد ش الجمهورية بمدينة سوهاج


ويقام يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة السابعة مساء  مؤتمر جماهيري ايضا  خلف الاستاد الرياضي بمدينة سوهاج  و يوم السبت 1 نوفمبر القادم 
الساعه السابعة مساء بقاعة فيستيفال طريق أسيوط سوهاج  و يوم الأحد 2 نوفمبر القادم 
الساعه السابعة مساء بقرية ناحية عامر مركز المراغة

ويعقد يوم الاثنين 3نوفمبر القادم الساعة السابعة مساء مركز شباب مدينة جهينة.


وينظم الحزب آخر مؤتمراته يوم الثلاثاء 4 نوفمبر القادم الساعة السابعة مساء مكان المؤتمر بمدينة جرجا .

و المعروف ان حزب حماة الوطن يدفع بمرشحين ضمن القائمة الوطنية وهم الدكتور مختار همام و الدكتورة صباح صابر وينافس على المقاعد الفردية بخمسة مرشحين و هم علاء الحديوي و هاشم محمد هاشم و هاني عبد الجابر و أحمد عويش و صلاح العجاجي 

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

موعد صرف معاشات نوفمبر

ياسر فرج

سعر الدولار مقابل الجنيه

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

الأهلي

محمد حمدي

مسلسل ابن النادي

مي عمر

بتول الحداد

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

